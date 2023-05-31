Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на конференції з питань безпеки в Братиславі. Вона запропонувала членам НАТО надати Україні гарантії безпеки на шляху до членства в Альянсі.
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Урсула фон дер Ляєн запропонувала варіант гарантій безпеки для України
Президентка ЄС, не вдаючись у деталі, зазначила, що приклади з історії можна використати для визначення майбутнього безпекового статусу України. Ймовірно, вона мала на увазі позицію нейтралітету, прийняту Фінляндією після Другої світової війни аж до її вступу в ЄС.
Урсула фон дер Ляєн переконана, що члени НАТО могли б надати набір гарантій, які разом представлятимуть "стримування запереченням". Мовиться про військове обладнання, яке може зміцнити Україну проти майбутніх російських нападів. За її словами, ясність того, що "друзі України залишаться з нею надовго", є важливою.
Президентка Єврокомісії додала: ЄС усвідомив, що для нього недостатньо просто сказати Україні – двері відчинені для можливого її членства. Євросоюз сам повинен зробити активні кроки, щоб наблизитися до країн-претендентів.
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Вступ України в ЄС: коротко
- Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про необхідність перемогти у війні для вступу в Альянс. Він визначив причини, чому Україна стане членом НАТО. Зокрема, перемога України підштовхне Захід до прогресивного розвитку.
- Водночас деякі країни Альянсу виступають різко проти надання членства Україні. Вони побоюються, що тоді їхнім військовим доведеться їхати на війну в Україні. Проте у майбутньому перемога над Росією таки дасть Україні переваги для вступу.
- Також західні ЗМІ пояснили, чи може наша держава ввійти в НАТО з окупованими територіями. Історично такі приклади вже були. Зокрема, із Західною Німеччиною. Попри це, такий сценарій є дуже малоймовірним.