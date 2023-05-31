Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на конференції з питань безпеки в Братиславі. Вона запропонувала членам НАТО надати Україні гарантії безпеки на шляху до членства в Альянсі.

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Урсула фон дер Ляєн запропонувала варіант гарантій безпеки для України

Президентка ЄС, не вдаючись у деталі, зазначила, що приклади з історії можна використати для визначення майбутнього безпекового статусу України. Ймовірно, вона мала на увазі позицію нейтралітету, прийняту Фінляндією після Другої світової війни аж до її вступу в ЄС.

Урсула фон дер Ляєн переконана, що члени НАТО могли б надати набір гарантій, які разом представлятимуть "стримування запереченням". Мовиться про військове обладнання, яке може зміцнити Україну проти майбутніх російських нападів. За її словами, ясність того, що "друзі України залишаться з нею надовго", є важливою.

Президентка Єврокомісії додала: ЄС усвідомив, що для нього недостатньо просто сказати Україні – двері відчинені для можливого її членства. Євросоюз сам повинен зробити активні кроки, щоб наблизитися до країн-претендентів.

Цікаво! У широкому сенсі, стримування запереченням означає переконання супротивника в тому, що напад не матиме успіху, оскільки оборона є сильною. Водночас так зване стримування відплатою, попередня концепція НАТО, означає погрозу супротивнику відплатою за напад, якщо він відбудеться, щоб змусити утриматися від цього.

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