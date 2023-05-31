Про це свідчить той факт, що США прискорюються. У Вашингтоні, кажуть західні ЗМІ, наполягають на вирішення війни в Україні до кінця 2023 року. Дехто говорить навіть про ще стисліший термін – до осені. Водночас відбувається зміцнення дипломатичних каналів, щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту.

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В Європі прагнуть швидшої перемоги

Оглядачі звернули увагу на те, що імпульс з боку США не випадковий. Це також може бути реакцією на поділ Європи у питанні війни Росії проти України. Так, Франція та Німеччина хочуть якомога швидше закрити це питання. Натомість північно-східноєвропейська дуга, на чолі з Польщею та Великою Британією, а також країнами Балтії і частково Скандинавії "продовжують наполягати на своєму".

У виданні також висловили припущення, якою може бути мета США. На думку журналістів, Вашингтон прагне надати Європі більшої автономії у рамках Атлантичного пакту. Також у країні можуть страхувати себе, ураховуючи майбутні вибори. Адже ніхто не виключає, що на пост глави держави може повернутися Дональд Трамп. Людина, як кажуть у виданні, "котра підштовхнула НАТО до межі самогубства".

Що стосується останнього, то тут теж усе пояснювано. Вибори президента США відбудуться у 2024 році. Власне, до того часу наші союзники прагнуть здолати Росію. Аналітики неодноразово заявляли, що для Джо Байдена це мало б бути неабияким бонусом до передвиборчої програми.

Водночас слід розуміти, що низка країн прагнуть посадити Україну за стіл переговорів. На цьому також наголосив міністр оборони Олексій Резніков.

У Європі хочуть, щоб Україна йшла на переговори

За словами глави оборонного відомства, у багатьох столицях Європи є прихильники ідеї, що Україна повинна розпочати переговори з Росією.

Є різного роду дописи в медіа, є різні емісари, які їздять по світу і вважають, що нас потрібно посадити за стіл перемовин на якихось умовах, які б заспокоїли агресора. Нас, звісно, це тішить в тому сенсі, що ми не плануємо сідати з агресором за стіл перемовин,

– зауважив міністр.

Водночас він підкреслив, що свого часу Володимир Зеленський чітко публічно озвучив позицію України. Президент наголосив, що немає про що говорити зі злочинцями з Кремля.