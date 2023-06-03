"В Вильнюсе будет конкретика": какие перспективы откроет саммит НАТО для Украины
Украина имеет большие надежды на саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11 – 12 июля. Во время войны наше государство вряд ли вступит в НАТО, однако, украинцы должны знать, в каком статусе находятся.
Об этом 24 Каналу рассказал азербайджанский политолог из Вашингтона Рамиз Юнус. Он добавил, что Украина не примет никакого хитроумия и двусмысленности, нужна конкретика.
Читайте также Если не будет сигнала о нашем вступлении, нет причин там находиться, – Зеленский о саммите НАТО
Решение почти принято
По мнению политолога, судьбоносные решения относительно вступления Украины в ЕС и НАТО уже почти приняты, но их не озвучивают.
Тенденция идет к тому, что в Вильнюсе будет что-то конкретное, об этом в одном из своих выступлений заявил Владимир Зеленский.
Визит Зеленского в Вильнюс будет свидетельствовать о результатах саммита НАТО, ведь просто так он никуда не летает,
– сказал Юнус.
На заседании министров иностранных дел в Осло также идет тенденция усиления поддержки Украины перед саммитом в Вильнюсе.
Почему решение США поможет Украине вступить в Альянс: смотрите видео
Последнее слово за США
В вопросе вступления Украины в НАТО самой важной позиция Соединенных Штатов Америки. США всегда могут нажать. Главное дождаться от них решения или официального заявления.
В Осло государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что ожидает от саммита в Вильнюсе политической декларации. Его слова свидетельствуют о возможных наработках по этой теме.
Переговоры продолжаются, однако конкретно вопрос еще не решен,
– отметил азербайджанский политолог.
По его мнению, США, возможно, приняли политическое решение, но не знают как его оформить, чтобы удовлетворить все 27 стран и его никто не заблокировал.
Что известно о вступлении Украины в НАТО: последние новости
- По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, на летнем саммите НАТО страны обеспечить гарантии безопасности для Украины перед вступлением в Альянс и сделать шаг к членству Украины в нем.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны-члены НАТО должны обеспечить необходимым вооружением Украину, прежде чем она присоединится к Альянсу.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО и назвал призывы Киева принять Украину в НАТО "свидетельством неготовности и нежелания садиться за стол переговоров".