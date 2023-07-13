Є 3 ключові моменти, – політтехнолог розібрав підсумкову декларацію саміту НАТО

Підсумкове комюніке НАТО не містило очікуваного запрошення до Альянсу для нашої держави. Втім, у документі зафіксували три ключові зобов'язання, які партнери взяли на себе стосовно України.

Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Саміт не варто оцінювати категоріями "перемога" чи "поразка", він приніс позитивні результати, з якими можна працювати для подальшої інтеграції із військово-політичним союзом.

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"У підсумковому комюніке країн НАТО є три ключові моменти, яких вони зобов'язуються дотримуватись. Перший: вони зобов'язуються допомогти нам створити такі збройні сили, які зможуть ефективно протистояти російській агресії у майбутньому. Для цього передбачено навчання наших військових, постачання зброї, зокрема і далекобійної, обмін розвідувальною інформацією, зміцнення військово-промислового комплексу України", – зазначив політичний експерт.

Ймовірно, що в Україні з'являться потужні заводи із виробництва військової техніки та озброєння.

Відновлення України після війни

Друге зобов'язання, яке взяли на себе союзники – зміцнення української економіки. Тут передбачена фінансова та експертна, консультативна допомога. Третій обов'язок – відновлення України після війни, що також включає фінансову і технічну підтримку.

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Що пообіцяла Україна

Україна також зобов'язалась виконати низку речей: проведення масштабних реформ, забезпечення верховенства права та боротьба з корупцією.

Боротьба з корупцією – один з ключових елементів трансформації країни, і посадити корупціонерів – це не боротьба з корупцією. Необхідно викорінювати схеми, за якими ця корупція функціонує, забезпечити невідворотність покарання за корупційні дії, а для цього потрібно створити сильну і незалежну судову систему,

– вважає Борис Тизенгаузен.

Саміт НАТО у Вільнюсі