Готові боротися з "кризою" в Україні: у Китаї підтвердили участь в саміті в Саудівській Аравії

У МЗС Китаю підтвердили, що Пекін братиме участь у переговорному процесі у Саудівській Аравії. Присвячений він буде Україні, а якщо точніше – так званій формулі миру.

Власне, у п'ятницю, 4 серпня, у пресслужбі Міністерства закордонних справ Китаю констатували, що їхній спецпредставник у справах Євразії Лі Хуей буде присутній на зустрічі щодо обговорення врегулювання російсько-української війни. Варто сказати, що у травні він відвідував нашу державу.

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На саміті буде Китай

Зазначимо, що Саудівська Аравія надсилала запрошення Китаю на участь в цьому саміті. Окрім того, важливо, що у своєму повідомленні Пекін вкотре назвав війну Росії проти нашої держави "кризою" і разом з тим запевнив, що готовий докладати зусиль, аби її закінчити.

Спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей на запрошення Саудівської Аравії візьме участь в Міжнародній конференції з питань України. Китай готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання "кризи в Україні".

Що стало відомо раніше

Чутки про участь Китаю в цьому саміті з'явилась цими днями ще до офіційного підтвердження. За словами політолога Володимира Фесенка, варто очікувати, що під час діалогу Пекін відстоюватиме насамперед свої інтереси.

Однак разом з тим є підстави стверджувати, що в КНР дещо незадоволені тим, що відбувається в Росії, тому й готові будуть навіть, можливо, підтримати український варіант закінчення війни. Як пишуть експерти, очевидно, Китай змінює свою політику щодо України.

Додамо, що, як пишуть ЗМІ, на саміті в Саудівській Аравії слід очікувати, зокрема, представників таких країн: США, Китай, Японія, Індії, Чилі, Мексика, Бразилія, Польща, Велика Британія. Загалом йдеться про декілька десятків держав.

Саміт, про який йдеться, відбудеться у місті Джедда, що на заході Саудівської Аравії, 5 та 6 серпня.