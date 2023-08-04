Готов бороться с "кризисом" в Украине: Китай подтвердил участие в саммите в Саудовской Аравии

В МИД Китая подтвердили, что Пекин примет участие в переговорном процессе в Саудовской Аравии. Посвящён он будет Украине, а если точнее – так называемой формуле мира.

Собственно, в пятницу, 4 августа, в пресс-службе Министерства иностранных дел Китая констатировали, что их спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй будет присутствовать на встрече по обсуждению урегулирования российско-украинской войны. Следует сказать, что в мае он посещал наше государство.

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На саммите будет Китай

Отметим, что Саудовская Аравия посылала приглашение Китаю на участие в этом саммите. Кроме того, важно, что в своем сообщении Пекин в очередной раз назвал войну России против нашего государства "кризисом" и вместе с тем заверил, что готов прилагать усилия, чтобы его закончить.

Специальный представитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй по приглашению Саудовской Аравии примет участие в Международной конференции по вопросам Украины. Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования "кризиса в Украине".

Что стало известно раньше

Слухи об участии Китая в этом саммите появились на днях еще до официального подтверждения. По словам политолога Владимира Фесенко, следует ожидать, что во время диалога Пекин будет отстаивать в первую очередь свои интересы.

Однако вместе с тем есть основания утверждать, что в КНР несколько недовольны происходящим в России, поэтому и готовы будут даже, возможно, поддержать украинский вариант окончания войны. Как пишут эксперты, очевидно, Китай меняет свою политику по отношению к Украине.

Добавим, что, как пишут СМИ, на саммите в Саудовской Аравии следует ожидать, в частности, представителей таких стран: США, Китай, Япония, Индия, Чили, Мексика, Бразилия, Польша, Великобритания. В общей сложности речь идет о нескольких десятках государств.

Саммит, о котором идет речь, состоится в городе Джедда, что на западе Саудовской Аравии, 5 и 6 августа.