Збивають балістику та дуже мобільні: які характеристики ЗРК SAMP/T посилять ППО України

Україна продовжує посилювати ППО й невдовзі має отримати ЗРК SAMP/T від Франції з Італією. Цей комплекс повинен дозволити Україні знешкоджувати російські ракети, які досі наші сили ППО не могли збити. Детальніше про характеристики ППО SAMP/T читайте далі в матеріалі.

На початку лютого 2023 року Франція та Італія ухвалили рішення про відправлення в Україну зенітного ракетного комплексу SAMP-T, пише 24 Канал. Це перша європейська протиракетна система великої дальності, розроблена Францією та Італією.

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SAMP-T для України: що відомо про передачу ЗРК

Відразу після цього командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що негайно ухвалив рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання.

Італійські ЗМІ у середині березня повідомили, що українські військові в Італії пройшли навчання на SAMP-T. Повідомлялося, що навчання пройшли 20 українських військовослужбовців.

Слід зазначити, що в січні 2023 року була інформація, що Італія та Франція допоможуть Україні з боєприпасами до SAMP-T. Глави оборонних відомств країн домовилися про покупку 700 зенітних ракет Aster-30 великої дальності, які обійдуться Італії та Франції у 2 мільярди євро.



Італійський 4-й зенітно-артилерійський полк "Песк'єра" стріляє ракетою SAMP/T Aster / Фото Esercito Italiano

Наприкінці березня міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив, що ЗРК SAMP/T найближчими днями прибуде в Україну.

У міноборони Франції підкреслюють, що посилити ефективність SAMP/T має РЛС Thales GM200. Цю систему Україна придбала за кошти Франції, однак терміни її виробництва поки що не розголошують.

Що відомо про SAMP-T та характеристики ЗРК

SAMP/T – це зенітний ракетний комплекс далекої дії, який розробив європейський консорціум Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). Україна – лише четверта країна після Італії, Франції та Сінгапуру – на озброєнні якої буде SAMP/T.

Система може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів на висоті до 25 кілометрів. Комплекс також здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 кілометрів та на аналогічній висоті.

Система використовує мережу радарів і датчиків, включаючи 3D-радар з фазованою решіткою, що і дає змогу бути ефективною проти різноманітних повітряних загроз, як-от літаки, тактичні балістичні ракети, крилаті ракети або протирадіолокаційні ракети.

SAMP/T використовує оновлену версію радара великої дальності Arabel, розроблену в рамках програми оновлення Aster 30 block 1, щоб розширити можливості системи проти цілей з більшою швидкістю та великою висотою.

Та, як йшлося вище в матеріалі, SAMP/T для України матиме трикоординатний радар середньої дальності виробництва Thales Group.

ЗРК побудований на основі французької твердопаливної зенітної ракети Aster-30. Швидкість ракети – 4,5М (1400 метрів на секунду). Вага бойової частини – 20 кілограмів, стартова маса – 450 кілограмів.

Всі 8 ракет Aster-30, які містяться на одній пусковій установці, можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.

Як пише Defense Express, SAMP/T – це абсолютно цифровий комплекс і потребує лише 14 осіб на ЗРК (fire unit) з чотирма пусковими уставками. Наприклад, якщо порівняти із ЗРК Patriot, який також очікують в Україні, кількісний особовий склад розрахунку на стандартний fire unit, складає 90 осіб.

Відтак, експерти зазначають, що опанування SAMP/T може бути швидшим за Patriot, а загальна цифровізація та автоматизація європейського ЗРК, можливо, робить його значно простішим в експлуатації, але не факт, що в обслуговуванні.

Чи можна порівнювати SAMP/T та ЗРК Patriot

Як пише американський журнал The National Interest, згідно з оглядами сучасних ракет ППО, SAMP/T коштує 500 мільйонів доларів за батарею і 2 мільйони доларів за ракету Aster-30.

Для порівняння, ракети PAC-2 і PAC-3 для ЗРК Patriot коштують від 800 мільйонів до 1 мільярда доларів за батарею і 2 – 3 мільйони доларів за ракету.

Інженер-механік, військовий оглядач Брендон Ву на платформі Quora наголосив, що обидва зенітно-ракетні комплекси за своєю суттю різні і їх важко порівнювати, але вони неймовірно ефективні у своєму роді.

За його оцінками, SAMP/T – є більш мобільною конструкцією з ракетою меншої дальності, яка призначена для перехоплення високошвидкісних і високоманевровних цілей. Натомість ЗРК Patriot – є менш мобільною системою, яка має набагато більший акцент на протиракетній обороні, ніж її європейський аналог.



ЗРК SAMP/T та Patriot / Колаж 24 Каналу

Французи та італійці вважають за краще тримати свої ракети класу "земля-повітря" в русі, ймовірно, через середовище, в якому вони мають воювати (обидві країни мають відносно невелику територію). Американські ракети Patriot призначені для передового розгортання і розміщення, будучи більш "напівпостійною" системою, що не дає потенційному противнику доступу до певної території.

Ракети для Patriot PAC-2 GEM-T, ймовірно, будуть дещо ефективнішими , ніж Aster 30, коли йдеться про перехоплення тактичних балістичних ракет , але менш ефективними , коли йдеться про високоманевровні цілі . Зазначається, що ракети до Patriot мають кращу активну радіолокаційну головку самонаведення GaN AESA (навіть після того, як EuroSAM модернізує Aster 30 до стандарту Block 1NT).

, ніж Aster 30, коли йдеться про перехоплення тактичних , але , коли йдеться про . Зазначається, що ракети до Patriot мають кращу активну радіолокаційну головку самонаведення GaN AESA (навіть після того, як EuroSAM модернізує Aster 30 до стандарту Block 1NT). Радар управління вогнем Arabel компанії Thale, можливо, перевершує американський MPQ-53, що цілком очікувано, оскільки між обома конструкціями існує кілька десятиліть технологічних удосконалень.

Arabel менший за розміром, оснащений радаром AESA, а не PESA, і є більш мобільним. Проте обидва мають схожі можливості, коли йдеться про їхню фактичну ефективність, причому Arabel має перевагу в кількості цілей, які він може перехоплювати одночасно.

Для чого Україні SAMP/T

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що Україні необхідні комплекси, які практично здатні збивати ракети Х-22 та інші швидкісні ракети.

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За його словами, для цього Україні потрібні ЗРК Patriot та SAMP/T. Водночас він зазначив, що їх дальність ураження балістичних цілей – лише близько 40 кілометрів. Наразі в України взагалі немає засобів для знищення балістичних цілей.

FSAF SAMP/ має дозволити Україні захистити себе від атак безпілотників, ракет і російської авіації, прикриваючи значну частину української території. Ігнат зазначив, що Patriot та SAMP/T здатні вражати крилаті ракети, літаки, гелікоптери й БпЛА на відстані до 150 кілометрів.

У Defense Express підрахували, що 9 батарей SAMP/T, які також мають особливість розгортати пускові на дальності до 10 кілометрів від командного пункту, дозволяють якісно прикриту Україну. Наразі точно не відомо, чи отримає Україна більше однієї батареї.

Водночас експерти наголошують, що дальність враження цілей у понад 100 кілометрів – це максимальна інструментальна дальність в ідеальних умовах. У випадку маловисотної, малопомітної цілі ця дальність буде значно меншою.



Як 9 батарей SAMP/T в теорії можуть покрити територію України / Фото з Defense Express