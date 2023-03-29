Сбивают баллистику и очень мобильные: какие характеристики ЗРК SAMP/T усилят ПВО Украины

Украина продолжает усиливать ПВО и вскоре должна получить ЗРК SAMP/T от Франции с Италией. Этот комплекс должен позволить Украине обезвреживать российские ракеты, которые до сих пор наши силы ПВО не могли сбить. Детальнее о характеристиках ПВО SAMP/T читайте дальше в материале.

В начале февраля 2023 года Франция и Италия. приняли решение об отправке в Украину зенитного ракетного комплекса SAMP-T, пишет 24 Канал. Это первая европейская противоракетная система большой дальности, разработанная Францией и Италией.

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SAMP-T для Украины: что известно о передаче ЗРК

Сразу после этого командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что немедленно приняло решение о том, чтобы отрядить необходимое количество подразделений зенитных ракетных войск на обучение.

Итальянские СМИ в середине марта сообщили, что украинские военные в Италии прошли обучение на SAMP-T. Сообщалось, что обучение прошли 20 украинских военнослужащих.

Следует отметить, что в январе 2023 была информация, что Италия и Франция помогут Украине с боеприпасами к SAMP-T. Главы оборонных ведомств стран договорились о покупке 700 зенитных ракет Aster-30 большой дальности, которые обойдутся Италии и Франции в 2 миллиарда евро.



Итальянский 4-й зенитно-артиллерийский полк "Пескьера" стреляет ракетой SAMP/T Aster / Фото Esercito Italiano

В конце марта министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что ЗРК SAMP/T в ближайшие дни прибудет в Украину.

В минобороны Франции подчеркивают, что усилить эффективность SAMP/T должна РЛС Thales GM200. Эту систему Украина приобрела на средства Франции, однако сроки ее производства пока не разглашают.

Что известно о SAMP-T и характеристиках ЗРК

SAMP/T – это зенитный ракетный комплекс дальнего действия, разработанный европейским консорциумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). Украина – только четвертая страна после Италии, Франции и Сингапура – на вооружении которой будет SAMP/T.

Система может уничтожать аэродинамические цели на расстоянии до 150 км на высоте до 25 км. Комплекс также способен бороться с баллистическими ракетами на расстоянии до 25 км и на аналогичной высоте.

Система использует сеть радаров и датчиков, включая 3D-радар с фазированной решеткой, что и позволяет быть эффективной против различных воздушных угроз, таких, как самолеты, тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты или противорадиолокационные ракеты.

SAMP/T использует обновленную версию радара большой дальности Arabel, разработанную в рамках программы Aster 30 block 1, чтобы расширить возможности системы против целей с большей скоростью и большой высотой.

Но, как говорилось выше, SAMP/T для Украины будет иметь трехкоординатный радар средней дальности производства Thales Group.

ЗРК построен на основе французской твердотопливной зенитной ракеты Aster-30. Скорость ракеты – 4,5М (1400 метров в секунду). Вес боевой части – 20 килограммов, стартовая масса – 450 килограммов.

Все 8 ракет Aster-30, содержащиеся на одной пусковой установке, могут быть отстреляны в одном залпе за 10 секунд.

Как пишет Defense Express, SAMP/T – это абсолютно цифровой комплекс и требует только 14 человек на ЗРК (fire unit) с четырьмя пусковыми уставками. К примеру, если сравнить с ЗРК Patriot, который также ожидается в Украине, количественный личный состав расчета на стандартный fire unit, составляет 90 человек.

Следовательно, эксперты отмечают, что овладение SAMP/T может быть быстрее Patriot, а общая цифровизация и автоматизация европейского ЗРК, возможно, делает его проще в эксплуатации, но не факт, что в обслуживании.

Можно ли сравнивать SAMP/T и ЗРК Patriot

Как пишет американский журнал The National Interest, согласно обзорам современных ракет ПВО, SAMP/T стоит 500 миллионов долларов за батарею и 2 миллиона долларов за ракету Aster-30.

Для сравнения, ракеты PAC-2 и PAC-3 для ЗРК Patriot стоят от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов за батарею и 2 – 3 миллиона долларов за ракету.

Инженер-механик, военный обозреватель Брендон Ву на платформе Quora подчеркнул, что оба зенитно-ракетных комплекса по своей сути разные и их трудно сравнивать, но они невероятно эффективны в своем роде.

По его оценкам, SAMP/T – более мобильная конструкция с ракетой меньшей дальности, предназначенная для перехвата высокоскоростных и высокоманевровных целей. А ЗРК Patriot – менее мобильная система, которая имеет гораздо больший акцент на противоракетной обороне, чем европейский аналог.



ЗРК Patriot и SAMP/T / Коллаж 24 Канала

Французы и итальянцы предпочитают держать свои ракеты класса "земля-воздух" в движении, вероятно, из-за среды, в которой они должны воевать (обе страны имеют относительно небольшую территорию). Американские ракеты Patriot предназначены для передового развертывания и размещения, являясь более "полупостоянной" системой, не дающей потенциальному противнику доступа к определенной территории.

Ракеты для Patriot PAC-2 GEM-T, вероятно, будут несколько эффективнее , чем Aster 30, когда речь идет о перехвате тактических баллистических ракет , но менее эффективными , когда речь идет о высокоманевренных целях . Отмечается, что ракеты Patriot имеют лучшую активную радиолокационную головку самонаведения GaN AESA (даже после того, как EuroSAM модернизирует Aster 30 до стандарта Block 1NT).

, чем Aster 30, когда речь идет о перехвате тактических , но , когда речь идет о . Отмечается, что ракеты Patriot имеют лучшую активную радиолокационную головку самонаведения GaN AESA (даже после того, как EuroSAM модернизирует Aster 30 до стандарта Block 1NT). Радар управления огнем Arabel компании Thale, возможно, превосходит американский MPQ-53, что вполне ожидаемо, поскольку между обеими конструкциями существует несколько десятилетий технологических усовершенствований.

Arabel меньше по размеру, оснащен радаром AESA, а не PESA, и более мобильный. Однако оба имеют схожие возможности, когда речь идет об их фактической эффективности, причем Arabel имеет преимущество в количестве целей, которые он может перехватывать одновременно.

Зачем Украине SAMP/T

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью 24 Каналу рассказал, что Украине необходимы комплексы, практически способны сбивать ракеты Х-22 и другие скоростные ракеты..

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По его словам, для этого Украине нужны ЗРК Patriot и SAMP/T. В то же время он отметил, что их дальность поражения баллистических целей – всего около 40 километров. Пока у Украины вообще нет средств для уничтожения баллистических целей.

FSAF SAMP/ позволит Украине защитить себя от атак беспилотников, ракет и российской авиации, прикрывая значительную часть украинской территории. Игнат отметил, что Patriot и SAMP/T способны поражать крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и БПЛА на расстоянии до 150 километров..

В Defense Express подсчитали, что 9 батарей SAMP/T, которые также имеют особенность развертывать пусковые на дальности до 10 километров от командного пункта, позволяют качественно прикрытую Украину. Пока точно не известно, получит ли Украина больше одной батареи.

В то же время эксперты отмечают, что дальность поражения целей более 100 километров – это максимальная инструментальная дальность в идеальных условиях. В случае маловысотной, малозаметной цели данная дальность будет значительно меньше.



Как 9 батарей SAMP/T в теории могут покрыть территорию Украины / Фото с Defense Express