Київ ініціював санкції ЄС проти 130 російських командирів, які тероризували українців

Україна звернулася до Європейського Союзу з пропозицією заборонити в'їзд у країни ЄС та запровадити санкції проти майже 130 російських військових командирів, які причетні до воєнних злочинів проти українців. До Брюсселя вже передали відповідний список із їхніми персональними даними.

До переліку додали й інформацію щодо приблизно 300 членів їхніх родин. Про це мовиться в повідомленні на офіційному сайті президента України.

Що відомо про санкції для російських командирів?

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Київ активно співпрацює з європейськими партнерами в цьому питанні. За його словами, важливо домогтися, щоб усі причетні до війни проти України не могли вільно відвідувати країни ЄС.

У переданих матеріалах міститься детальна інформація про військових, зокрема дати народження, номери документів та дані про їхні підрозділи. До списку увійшли російські військові з дальньої авіації, військово-морських сил та ракетних військ, які брали участь у ракетних атаках по українських містах і громадах.

Важливо! За даними української сторони, від початку повномасштабного вторгнення російська дальня авіація випустила по Україні понад 4100 крилатих ракет.

Серед встановлених причетних є десятки військових із кількох російських бомбардувальних полків та авіаційних дивізій. Також ідентифіковано членів їхніх родин.

Крім того, у списку є військові, пов'язані з ракетними ударами з моря. Ідеться про членів екіпажів кораблів і підводних човнів, а також операторів берегових ракетних комплексів. За даними України, російські фрегати здійснили близько 160 ракетних атак, застосувавши понад 1500 ракет морського базування.

Окремо задокументовано російських військових, які мають доступ до наземних ракетних комплексів. Наприклад, лише одна ракетна бригада Південного військового округу країни-агресорки брала участь у понад 220 ракетних ударах по Україні.

Радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зауважив, що Україна працює над тим, щоб усі учасники російської агресії потрапили під санкції ЄС.

Кожен із них несе персональну відповідальність за удари по Україні, по наших людях, по критичній інфраструктурі. За це все має бути справедливе покарання,

– наголосив чиновник.

Загалом від початку повномасштабної війни Україна вже запровадила санкції проти понад 300 осіб, серед них представники вищого військового керівництва Росії, командири різних рівнів, співробітники спецслужб і військові, причетні до катувань, викрадення дітей, ракетних атак і кібератак на українську інфраструктуру.

