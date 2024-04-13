ЄС планує ввести санкції проти окремих росіян: де тут підводні камені
В ЄС обговорюють окремий режим санкцій проти Росії. Ініціаторами створення виступили країни Балтії, Польща, Чехія, Румунія, Фінляндія та Швеція. Їх хочуть запровадити за аналогією з іншими санкціями проти режимів таких країн як Білорусь, Іран, Північна Корея, Венесуела.
Такою інформацією з 24 Каналом поділився економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що ця форма передбачає покарання недемократичних режимів за погіршення ситуації всередині країни. Які є підводні камені – читайте у матеріалі.
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Що означають санкції
Економіст навів приклад, що у Білорусі такі санкції стосуються людей, які долучилися до так званих "виборів" Алєксандра Лукашенка на наступний термін та переслідували білоруську опозицію.
Водночас у Росії персональні санкції нині накладені лише на людей, які долучилися до агресії. До списку не входять особи, які погіршували ситуацію всередині країни, зокрема, там відсутні:
- прокурори;
- представники силових структур, які гноблять опозицію;
- працівники пенітенціарної системи, які погіршують життя в місцях позбавлення волі.
Тобто зараз пропонується накласти санкції не тільки на тих, хто долучається до збройної агресії, а й на тих, хто сприяє погіршенню ситуації всередині Росії та власне сприяє посиленню диктаторського режиму,
– пояснив Пендзин.
Де тут підводні камені
Олег Пендзин зазначив: хоч Європа ввела санкції, але контроль за їхнім дотриманням вибірковий. Це не створює неприйнятних умов існування для росіян, які долучилися до збройної агресії, попали під санкційні обмеження, але мають майно у ЄС.Зауважте! Європейський Союз розпочав підготовку 14-го пакета санкцій проти Росії, який має бути ухвалений навесні 2024 року. Пакет покликаний зменшити можливості країни-агресорки обходити вже запроваджені обмеження.
По деяких персоналіях дійсно заморозили активи, але їх не можна продати або передати комусь у володіння. Вони продовжують працювати й по них отримують доходи, якими користаються бенефіціари. Це ще не конфісковані активи.
Треба завжди пам'ятати, що факт замороження не означає зміну права власності,
– підкреслив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.
Лише в кінці 2023 – на початку 2024 року почався процес з відокремлення російських доходів від заморожених активів та з'явилася ідея використання їх для України.
Така ж схема діє щодо фізичних осіб. Формально вони мають заморожені активи, доходи від яких можуть використовувати. Вводиться лише заборона на перепродаж, передачу й загалом будь-які дії щодо змін право власності.
Що стосується дохідної частини власності на те чи інше підприємство. Воно продовжує працювати, люди отримують заробітну платню, а власники доходи. Ось так це і виглядає,
– констатував Олег Пендзин.
Санкції проти Росії: що відомо
- Міністерство фінансів США спільно з Великою Британією оголосило про нові заборони, що стосуються імпорту та використання алюмінію, міді та нікелю російського походження. Ця ініціатива призначена для обмеження доходів, які Росія отримує від експорту металів.
- Також нещодавно уряд Японії розширив заборону на експорт до Росії, що включило до переліку 164 додаткові промислові товари. Мовиться, зокрема, про літій-іонні батареї, газові турбіни та моторне мастило.
- Що цікаво, з кінця березня китайські банки почали блокувати оплату від російських компаній за компоненти і набори для складання електроніки, зокрема серверів, систем зберігання даних, ноутбуків та іншої апаратури.