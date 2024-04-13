ЕС планирует ввести санкции против отдельных россиян: где здесь подводные камни
В ЕС обсуждают отдельный режим санкций против России. Инициаторами создания выступили страны Балтии, Польша, Чехия, Румыния, Финляндия и Швеция. Их хотят ввести по аналогии с другими санкциями против режимов таких стран как Беларусь, Иран, Северная Корея, Венесуэла.
Такой информацией с 24 Каналом поделился экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что эта форма предусматривает наказание недемократических режимов за ухудшение ситуации внутри страны. Какие есть подводные камни – читайте в материале.
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Что означают санкции
Экономист привел пример, что в Беларуси такие санкции касаются людей, которые присоединились к так называемым "выборам" Александра Лукашенко на следующий срок и преследовали белорусскую оппозицию.
В то же время в России персональные санкции сейчас наложены только на людей, которые присоединились к агрессии. В список не входят лица, которые ухудшали ситуацию внутри страны, в частности, там отсутствуют:
- прокуроры;
- представители силовых структур, которые притесняют оппозицию;
- работники пенитенциарной системы, которые ухудшают жизнь в местах лишения свободы.
То есть сейчас предлагается наложить санкции не только на тех, кто приобщается к вооруженной агрессии, но и на тех, кто способствует ухудшению ситуации внутри России и собственно способствует усилению диктаторского режима,
– объяснил Пендзин.
Где здесь подводные камни
Олег Пендзин отметил: хоть Европа ввела санкции, но контроль за их соблюдением выборочный. Это не создает неприемлемых условий существования для россиян, которые присоединились к вооруженной агрессии, попали под санкционные ограничения, но имеют имущество в ЕС.Заметьте! Европейский Союз начал подготовку 14-го пакета санкций против России, который должен быть принят весной 2024 года. Пакет призван уменьшить возможности страны-агрессора обходить уже введенные ограничения.
По некоторым персоналиям действительно заморозили активы, но их нельзя продать или передать кому-то во владение. Они продолжают работать и по ним получают доходы, которыми пользуются бенефициары. Это еще не конфискованные активы.
Надо всегда помнить, что факт замораживания не означает изменение права собственности,
– подчеркнул исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.
Только в конце 2023 – начале 2024 года начался процесс по отделению российских доходов от замороженных активов и появилась идея использования их для Украины.
Такая же схема действует в отношении физических лиц. Формально они имеют замороженные активы, доходы от которых могут использовать. Вводится только запрет на перепродажу, передачу и вообще любые действия по изменению права собственности.
Что касается доходной части собственности на то или иное предприятие. Оно продолжает работать, люди получают заработную плату, а владельцы доходы. Вот так это и выглядит,
– констатировал Олег Пендзин.
Санкции против России: что известно
- Министерство финансов США совместно с Великобританией объявило о новых запретах, касающихся импорта и использования алюминия, меди и никеля российского происхождения. Эта инициатива предназначена для ограничения доходов, которые Россия получает от экспорта металлов.
- Также недавно правительство Японии расширило запрет на экспорт в Россию, что включило в перечень 164 дополнительные промышленные товары. Говорится, в частности, о литий-ионных батареях, газовых турбинах и моторном масле.
- Что интересно, с конца марта китайские банки начали блокировать оплату от российских компаний за компоненты и наборы для сборки электроники, в частности серверов, систем хранения данных, ноутбуков и другой аппаратуры.