Такою інформацією з 24 Каналом поділився економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що ця форма передбачає покарання недемократичних режимів за погіршення ситуації всередині країни. Які є підводні камені – читайте у матеріалі.

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Що означають санкції

Економіст навів приклад, що у Білорусі такі санкції стосуються людей, які долучилися до так званих "виборів" Алєксандра Лукашенка на наступний термін та переслідували білоруську опозицію.

Водночас у Росії персональні санкції нині накладені лише на людей, які долучилися до агресії. До списку не входять особи, які погіршували ситуацію всередині країни, зокрема, там відсутні:

прокурори;

представники силових структур, які гноблять опозицію;

працівники пенітенціарної системи, які погіршують життя в місцях позбавлення волі.

Тобто зараз пропонується накласти санкції не тільки на тих, хто долучається до збройної агресії, а й на тих, хто сприяє погіршенню ситуації всередині Росії та власне сприяє посиленню диктаторського режиму,

– пояснив Пендзин.

Де тут підводні камені

Олег Пендзин зазначив: хоч Європа ввела санкції, але контроль за їхнім дотриманням вибірковий. Це не створює неприйнятних умов існування для росіян, які долучилися до збройної агресії, попали під санкційні обмеження, але мають майно у ЄС.

Зауважте! Європейський Союз розпочав підготовку 14-го пакета санкцій проти Росії, який має бути ухвалений навесні 2024 року. Пакет покликаний зменшити можливості країни-агресорки обходити вже запроваджені обмеження.

По деяких персоналіях дійсно заморозили активи, але їх не можна продати або передати комусь у володіння. Вони продовжують працювати й по них отримують доходи, якими користаються бенефіціари. Це ще не конфісковані активи.

Треба завжди пам'ятати, що факт замороження не означає зміну права власності,

– підкреслив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Лише в кінці 2023 – на початку 2024 року почався процес з відокремлення російських доходів від заморожених активів та з'явилася ідея використання їх для України.

Така ж схема діє щодо фізичних осіб. Формально вони мають заморожені активи, доходи від яких можуть використовувати. Вводиться лише заборона на перепродаж, передачу й загалом будь-які дії щодо змін право власності.

Що стосується дохідної частини власності на те чи інше підприємство. Воно продовжує працювати, люди отримують заробітну платню, а власники доходи. Ось так це і виглядає,

– констатував Олег Пендзин.

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