Російсько-українська війна триває від 2014 року. Саме від того часу Захід почав запроваджувати санкції проти Кремля. Однак аналітики переконані, що Вашингтон не надто виявляв прискіпливість і наполегливість у питанні покарання порушників обмежень.

У неділю, 9 квітня, авторитетне видання Politico опублікувало матеріал, у якому йдеться про політику США щодо умиротворення Росії від 2014 року. Уже зараз можна констатувати, що вона не спрацювала. Зокрема, хибним рішенням було заплющувати очі на пропагандиста Джека Ганіка, який працював на російського олігарха.

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Коли очі довелось розплющити

Очевидно, більш ретельно слідкувати за дотриманням санкційних обмежень мало б міністерство юстиції США. Власне, Джек Ганік протягом багатьох років відкрито допомагав російському олігархові Костянтинові Малофєєву, який перебував під санкціями США з 2014 року. Зокрема, він зробив усе, аби той міг створити прокремлівську телевізійну імперію.

Зрушення у цьому питання почали відбуватись лише восени 2021 року. Себто тоді вперше заговорили по можливий початок широкомасштабної війни. А от заарештували Ганіка за декілька тижнів перед 24 лютого 2022 року.

Висновки Politico підтверджують слова критиків, які стверджують, що Вашингтон і Захід загалом надто довго були поблажливими до Росії, особливо коли йшлося про Україну. Такі критики, серед яких є російські дисиденти та українські активісти, кажуть, що Америці слід було частіше та швидше запроваджувати та застосовувати суворіші санкції та інші покарання після першого вторгнення 2014 року,

– йдеться в матеріалі.

"Злив" документів розвідки США