Российско-украинская война продолжается с 2014 года. Именно с этого времени Запад начал вводить санкции против Кремля. Однако аналитики убеждены, что Вашингтон не слишком проявлял тщательность и настойчивость в вопросе наказания нарушителей ограничений.

В воскресенье, 9 апреля, авторитетное издание Politico опубликовало материал, в котором говорится о политике США по умиротворению России с 2014 года. Уже сейчас можно констатировать, что она не сработала. В частности, ошибочным решением было закрывать глаза на пропагандиста Джека Ханика, работавшего на российского олигарха.

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Когда глаза пришлось открыть

Очевидно, более тщательно следить за соблюдением санкционных ограничений должно было министерство юстиции США. Собственно, Джек Ханик на протяжении многих лет открыто помогал российскому олигарху Константину Малофееву, находившемуся под санкциями США с 2014 года. В частности, он сделал все, чтобы тот мог создать прокремлевскую телевизионную империю.

Сдвиги в этом вопросе начались только осенью 2021 года. Тогда впервые заговорили о возможном начале широкомасштабной войны. А вот арестовали Ханика за несколько недель до 24 февраля 2022 года.

Выводы Politico подтверждают слова критиков, утверждающих, что Вашингтон и Запад в целом слишком долго были снисходительны к России, особенно когда речь шла об Украине. Такие критики, среди которых российские диссиденты и украинские активисты, говорят, что Америке следовало чаще и быстрее вводить и применять более строгие санкции и другие наказания после первого вторжения 2014 года,

– говорится в материале.

"Слив" документов разведки США