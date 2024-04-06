Атака на російські аеродроми: авіаексперт розповів про наслідки для ворога

В ніч на 5 квітня кілька російських аеродромів зазнало ударів українськими дронами. Безумовно, вони є важливою стратегічною ціллю для ЗСУ. Адже російська авіація шкодить як на фронті, так і становить загрозу для всіх областей України.

Атака на російські аеродроми показує певні проблеми росіян з ППО, яка не може впоратися з відбиттям ударів. Детальніше про наслідки ударів для Росії 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

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У Росії уже є проблеми

Вночі 5 квітня українські дрони атакували російські аеродроми в Курську, Енгельсі, Морозівську та Єйську. За інформацією джерел у розвідці, внаслідок атаки серйозних ушкоджень могли зазнати Ту-95МС, з яких обстрілюють Україну.

Цікаво, що за даними OSINT-аналітика МТ Андерсона, на аеродромы в Морозівську, який атакували безпілотники вночі, перебувало 26 винищувачів Су-34 та три літаки Су-30/35. Це підтверджують супутникові знімки, які були зроблені напередодні 4 квітня.

Ми бачили роботу протиповітряної оборони Росії, це вже є ознакою, що наші дрони прилітають і створюють проблеми. Ми починаємо відпрацьовувати потужніші та частіші удари по стратегічних об'єктах Росії. Тактична авіація для росіян зараз є також надважливою складовою,

– зазначив Анатолій Храпчинський.

Варто розуміти, що завдяки лише тактичній авіації окупанти скинули понад 3,5 тисячі керованих авіабомб по території України. З погляду на загрозу, яку може завдавати ворожі носії, потрібно їх нищити та зробити для них небезпечним перебування у фронтовій чи прифронтовій зоні.

Ці ж літаки використовують ракети малої та середньої дальності: Х-59 та Х-69 та протирадіолокаційні ракети.

Стратегічне завдання – знищення найближчих аеродромів для того, щоб збільшити логістичне "плече" росіян щодо їхнього підльоту до нашої території. Тобто, щоб вони могли брати менше корисного навантаження через збільшення дальності прольоту,

– наголосив авіаексперт.

Щобільше, наприклад, у Єйську курсанти навчаються пілотувати літаки. Для України вони також можуть бути важливою ціллю.

Дронова галузь в Україні розвивається

Цікаво відзначити, що видання Bild повідомило, що невдовзі Україна зможе використовувати дрони на відстань до 2 тисяч кілометрів та навіть більше.

Україна за 2 роки повномасштабної війни суттєво просунулася в розробці БпЛА як ударного, так і розвідувального типу. Ми можемо сміливо заявити, що у нас є дрони, які понад 30 годин можуть перебувати у повітрі та літати на понад 2000 кілометрів,

підкреслив Храпчинський.

Варто не забувати про те, що наші західні партнери не дозволяють використовувати їхню зброю для ударів по території Росії. Втім зрештою зброя, яку надають Україні, не є такою далекобійного, щоб уражати військові об'єкти, які перебувають на великі відстані від України.

"Тому є потреба у створенні систем, які б знищували ворожу авіацію, заводи та будь-які інші стратегічні цілі на території Росії. З початку нового року ми бачимо, що активно відпрацьовують удари по НПЗ та заводах. Наприклад, завод з виробництва "Шахедів" у Єлабузі набагато далі, ніж Казанський авіаційний завод, який ремонтує літаки стратегічної авіації Ту-160. Це улюблений літак Путіна", – зазначив авіаексперт.

Тобто в радіусі дії українських БпЛА є велика кількість стратегічно важливих цілей. Додамо також, що в Україні виробляють безпілотники і малої, і середньої, і далекої дальності. Це означає, що виробництвом дронів займається не один концерн чи компанія. Тож ця сфера діяльності активно розвивається.

Атака на російські аеродроми: що відомо