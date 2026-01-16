Поставляв ЗСУ браковану амуніцію на 60 мільйонів: правоохоронці викрили "ділка"

Служба безпеки та Офіс генпрокурора викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів. Правоохоронці повідомили про підозру генеральному директору однієї із запорізьких компаній.

За даними військової контррозвідки та слідчих СБУ, йдеться про 43 тисячі захисних балістичних окулярів та окулярів-масок вартістю 60 мільйонів гривень. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на СБУ.

Що відомо про спільну операцію СБУ та ОГП?

Експерти підтвердили, що амуніцію не можна використовувати у навчальних та бойових умовах. За матеріалами справи, фігурант здійснив поставку на підставі двох договорів, які у квітні 2024 року уклав з держпідприємством Міноборони.

Правоохоронці викрили неякісну амуніцію / Фото СБУ

Вартість спорядження сягала мільйонів / Фото СБУ

Під час обшуків виявили документи із доказами злочинної схеми та частину грошей, одержаних від її реалізації. Наразі всю партію бракованої продукції вилучили з офісів підрядників. Триває розслідування, аби встановити і притягнути до відповідальності причетних до оборудки. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Які були останні операції СБУ?