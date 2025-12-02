Печерський суд звільнив з-під варти батька Магамедрасулова

Печерський суд Києва звільнив з-під варти Сентябра Магамедрасулова – батька детектива НАБУ. Йому призначили нічний домашній арешт через стан здоров'я та нездатність перешкоджати слідству.

Чому батька Магамедрасулова звільнили з-під варти?

Печерський суд Києва частково задовільнив клопотання про зміну запобіжного заходу для батька детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Сентябра Магамедрасулова звільнили під домашній арешт.

Прокурор визнав, що наразі немає потреби тримати чоловіка під вартою, однак ризики його втручання у слідство "цієї абсурдної справи" продовжують існувати. Водночас захисники наголошували на погіршенні стану здоров'я Магамедрасулова старшого, мовляв, він втратив зір на праве око та потребує термінової операції.

Раніше прокурори пропонували змінити запобіжний захід на варту з можливістю внесення застави понад 900 тисяч гривень. Однак пенсіонер не зміг би сплатити її самостійно, тож суд ухвалив рішення про нічний домашній арешт. ЦПК підкреслює, що клопотання було подане саме тоді, коли Київська апеляція розглядала скаргу на продовження арешту. В організації припускають, що такі дії мали на меті зберегти імідж генпрокурора Кравченка.

Водночас у ЦПД висловили сподівання, що незабаром і сам Руслан Магамедрасулов отримає зміну запобіжного заходу. Нагадаємо, що саме він документував справу Міндіча та зробив значний вклад у її розслідування.

Чому затримали Магамедрасулова та його батька?