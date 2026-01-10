"Він хотів робити усіх щасливими": загинув військовий, який знімав TikTok з тисячами підписників

На фронті загинув "Мольфар" – Сергій Матвєєв. Він знімав і викладав у TikTok відео, які набирали тисячі переглядів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на доньку "Мольфара".

Що відомо про загиблого "Мольфара"?

Сумну звістку повідомила його донька Злата.

Військовий загинув 5 січня, обставини та напрям не називають. В нього залишилося троє дітей і дружина.

"Він справді був прикладом сили, честі та відповідальності. У своєму житті я не зустрічала людини настільки сильної і відважної, як він. Він був неймовірно щирим, теплим і люблячим – його любов неможливо описати словами. Коли мова заходила про сім'ю, він завжди був нашим захистом і опорою. Він жив для нас і заради нас", – написала дівчина.

Злата розповіла, що батько щиро радів вашим реакціям, підтримці, коментарям і репостам.

"Особливо щасливий був, коли розповідав про свої успіхи в тіктоці, інстаграмі та телеграмі. Радів кожній підписці, і я знаю це як ніхто інший. Він завжди чекав на вашу підтримку в будь-чому і на будь-що", – підкреслила вона.

Дивіться відео Сергія Матвєєва ("Мольфара")

А ще сказала, що "Мольфар" був дуже оптимістичним і зберігав позитивний настрій "навіть тоді, коли йому було надзвичайно сумно".

Він завжди казав: "Добро – переможе зло". І це правда. Ви колись бачили батька сумним у соцмережах? Впевнена, ви скажете – ні. Це людина – Позитив. Людина – Свято. Він хотів робити усіх щасливими, навіть коли сам відчував самотність. Він завжди допомагав тим, хто звертався до нього по допомогу. Незалежно від обставин, стану чи складності ситуації, він знаходив спосіб підтримати,

– згадала Злата.

До прикладу, "Мольфар" щодня поширював петиції для вшанування Героїв.

Донька загиблого хоче, щоб батькові надали звання Героя України посмертно, для цього створить відповідну петицію. З "Мольфаром" попрощалися в Запоріжжі, його поховали на Матвіївському кладовищі.