"Он хотел делать всех счастливыми": погиб военный, который снимал TikTok с тысячами подписчиков

На фронте погиб "Мольфар" – Сергей Матвеев. Он снимал и выкладывал в TikTok видео, которые набирали тысячи просмотров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на дочь "Мольфара".

Что известно о погибшем "Мольфаре"?

Печальную весть сообщила его дочь Злата.

Военный погиб 5 января, обстоятельства и направление не называют. У него осталось трое детей и жена.

"Он действительно был примером силы, чести и ответственности. В своей жизни я не встречала человека настолько сильного и отважного, как он. Он был невероятно искренним, теплым и любящим – его любовь невозможно описать словами. Когда речь заходила о семье, он всегда был нашей защитой и опорой. Он жил для нас и ради нас", – написала девушка.

Злата рассказала, что отец искренне радовался вашим реакциям, поддержке, комментариям и репостам.

"Особенно счастлив был, когда рассказывал о своих успехах в тиктоке, инстаграме и телеграме. Радовался каждой подписке, и я знаю это как никто другой. Он всегда ждал вашей поддержки в чем-либо и на что-либо", – подчеркнула она.

А еще сказала, что "Мольфар" был очень оптимистичным и сохранял позитивный настрой "даже тогда, когда ему было очень грустно".

Он всегда говорил: "Добро – победит зло". И это правда. Вы когда-нибудь видели отца грустным в соцсетях? Уверена, вы скажете – нет. Это человек – Позитив. Человек – Праздник. Он хотел делать всех счастливыми, даже когда сам чувствовал одиночество. Он всегда помогал тем, кто обращался к нему за помощью. Независимо от обстоятельств, состояния или сложности ситуации, он находил способ поддержать,

– вспомнила Злата.

К примеру, "Мольфар" ежедневно распространял петиции для чествования Героев.

Дочь погибшего хочет, чтобы отцу присвоили звание Героя Украины посмертно, для этого создаст соответствующую петицию. С "Мольфаром" попрощались в Запорожье, его похоронили на Матвеевском кладбище.