"Опинився в реанімації": мера Кіцмані жорстоко побили на вулиці

30 грудня увечері в Кіцмані жорстоко побили міського голову громади Сергія Булегу. Чоловік потрапив до реанімації.

Інцидент трапився біля одного з магазинів міста. Там у 46-річного мера виник конфлікт з 18-річним хлопцем, передає 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET.

Що відомо про побиття мера Кіцмані?

Попередньо, міський голова зробив юнаку зауваження через його поведінку. У якусь мить сварка переросла у бійку.

Сергія Булегу з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості госпіталізували. За повідомленнями ЗМІ, у нього зламаний ніс та численні забої, певний час він перебував у реанімації.

Поліція Чернівецької області підтвердила факт інциденту. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 122 Кримінального кодексу України – умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості.

Сам міський голова подав відповідну заяву. Водночас до поліції звернулася мати 18-річного учасника конфлікту, заявивши про побиття її сина. За цим фактом відкрито ще одне провадження – за статтею 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).

Наразі тривають судово-медичні експертизи та досудові розслідування.

Зазначимо, що Сергія Булегу нещодавно поновили на посаді рішенням Сьомого апеляційного адміністративного суду. Раніше, майже рік тому, депутати міської ради усунули Булегу від виконання обов'язків, агрументуючи це тим, що він не дбає про громаду.

У серпні 2021 року Сергій Булега отримав від президента Володимира Зеленського орден "За заслуги" ІІ ступеня. У червні 2022 року під час позачергової сесії міської ради він повідомив про намір проходити військову службу. У січні 2023 року Сергій Булега повернувся зі служби в Збройних силах України та відновив роботу.

