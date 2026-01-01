"Оказался в реанимации": мэра Кицмани жестоко избили на улице

30 декабря вечером в Кицмане жестоко избили городского голову общины Сергея Булегу. Мужчина попал в реанимацию.

Инцидент произошел возле одного из магазинов города. Там у 46-летнего мэра возник конфликт с 18-летним парнем, передает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

Что известно об избиении мэра Кицмани?

Предварительно, городской голова сделал юноше замечание из-за его поведения. В какой-то момент ссора переросла в драку.

Сергея Булегу с телесными повреждениями средней тяжести госпитализировали. По сообщениям СМИ, у него сломанный нос и многочисленные ушибы, некоторое время он находился в реанимации.

Полиция Черновицкой области подтвердила факт инцидента. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 122 Уголовного кодекса Украины – умышленное телесное повреждение средней тяжести.

Сам городской голова подал соответствующее заявление. В то же время в полицию обратилась мать 18-летнего участника конфликта, заявив об избиении ее сына. По данному факту открыто еще одно производство – по статье 125 УКУ (умышленное легкое телесное повреждение).

Сейчас продолжаются судебно-медицинские экспертизы и досудебные расследования.

Отметим, что Сергея Булегу недавно восстановили в должности решением Седьмого апелляционного административного суда. Ранее, почти год назад, депутаты городского совета отстранили Булегу от исполнения обязанностей, агрументируя это тем, что он не заботится об обществе.

В августе 2021 года Сергей Булега получил от президента Владимира Зеленского орден "За заслуги" II степени. В июне 2022 года во время внеочередной сессии городского совета он сообщил о намерении проходить военную службу. В январе 2023 года Сергей Булега вернулся со службы в Вооруженных силах Украины и возобновил работу.

