Комендантский час в праздничные дни также будет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заместителя начальника Департамента коммуникации Нацполиции Украины Виктории Пономаревой в эфире телемарафона.
Смотрите также Будет ли в Украине комендантский час на Новый год
Кто будет патрулировать улицы на Новый год?
На Новый год Национальная полиция совместно с военными будут работать в усиленном режиме. Они будут патрулировать в городах, на автодорогах, возле культовых сооружений и в местах массового пребывания людей. В круглосуточном режиме будут работать взрывотехнические подразделения и другие службы полиции.
Комендантский час останется без изменений.
Правила безопасности остаются неизменными – как в будни, так и в праздничные дни, и новогодняя ночь не является исключением,
– отметила заместитель начальника Департамента коммуникации НПУ.
Что запрещено в Украине во время празднования?
По всей территории Украины действует полный запрет на использование салютов, фейерверков и петард. Разрешается только применение бенгальских огней и хлопушек.
За нарушение предусмотрены штрафы от 85 до 255 гривен для граждан и от 255 до 510 гривен для должностных лиц и ФЛП.
Запуск фейерверков может расцениваться как хулиганство со штрафом от 17 до 34 тысяч гривен.
Кроме того, полиция отмечает контроль за распитием алкоголя и появлением людей в публичных местах в состоянии опьянения.
Будет ли свет на Новый год?
Нардеп Сергей Нагорняк прогнозирует, что в новогоднюю ночь большинство украинцев, вероятно, будут со светом. В праздничные и выходные дни потребление электроэнергии обычно снижается, поскольку промышленные предприятия почти не работают, а бытовые нагрузки меньше.
В то же время Нагорняк подчеркнул, что реальная ситуация будет зависеть от погодных условий и действий России. Оккупанты могут осуществить новые удары по энергетической инфраструктуре, что повлияет на стабильность поставок электроэнергии.