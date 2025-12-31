Комендантский час в праздничные дни также будет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заместителя начальника Департамента коммуникации Нацполиции Украины Виктории Пономаревой в эфире телемарафона.

Кто будет патрулировать улицы на Новый год?

На Новый год Национальная полиция совместно с военными будут работать в усиленном режиме. Они будут патрулировать в городах, на автодорогах, возле культовых сооружений и в местах массового пребывания людей. В круглосуточном режиме будут работать взрывотехнические подразделения и другие службы полиции.

Комендантский час останется без изменений.

Правила безопасности остаются неизменными – как в будни, так и в праздничные дни, и новогодняя ночь не является исключением,

– отметила заместитель начальника Департамента коммуникации НПУ.

Что запрещено в Украине во время празднования?

По всей территории Украины действует полный запрет на использование салютов, фейерверков и петард. Разрешается только применение бенгальских огней и хлопушек.

За нарушение предусмотрены штрафы от 85 до 255 гривен для граждан и от 255 до 510 гривен для должностных лиц и ФЛП.

Запуск фейерверков может расцениваться как хулиганство со штрафом от 17 до 34 тысяч гривен.

Кроме того, полиция отмечает контроль за распитием алкоголя и появлением людей в публичных местах в состоянии опьянения.

Будет ли свет на Новый год?