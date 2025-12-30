Видурював гроші у бізнесменів: адвокату Коломойського обрали запобіжку

30 грудня у Києві правоохоронці затримали адвоката, який вимагав гроші у підприємців. Цього ж дня суд обрав підозрюваному запобіжний захід.

За даними ЗМІ, йдеться про адвоката бізнесмена Ігоря Коломойського – Сергія Стецюка, передає 24 Канал із посиланням на СБУ.

Дивіться також Проплачений "голос" в Раді: ВАКС обрав запобіжку нардепу Юрію Кісєлю

У чому підозрюють Сергія Стецюка?

За даними слідства, Стецюк вимагав у керівництва однієї компанії 100 тисяч доларів, обіцяючи "вирішити" податкові проблеми, нібито наявні в їхній бухгалтерії. Адвокат переконував бізнесменів, що має інсайдерську інформацію від контролюючих органів і, якщо вони не заплатять, їм загрожує штраф у розмірі майже одного мільярда гривень.

Для передачі грошей адвокат залучив знайомого як посередника та постійно тиснув на жертв психологічно.

Правоохоронці задокументували злочин та провели обшуки. Адвокату і його спільнику повідомили про підозру за статтями про шахрайство та пособництво у шахрайстві у великих розмірах під час воєнного стану.

Як пише Суспільне, Печерський райсуд Києва обрав адвокату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 4 мільйонів 239 тисяч гривень.

Що відомо про Сергія Стецюка?