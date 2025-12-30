Укр Рус
30 грудня, 21:56
Видурював гроші у бізнесменів: адвокату Коломойського обрали запобіжку

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • СБУ затримала адвоката Сергія Стецюка за вимагання грошей у підприємців.
  • Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 4 мільйони 239 тисяч гривень.

30 грудня у Києві правоохоронці затримали адвоката, який вимагав гроші у підприємців. Цього ж дня суд обрав підозрюваному запобіжний захід.

За даними ЗМІ, йдеться про адвоката бізнесмена Ігоря Коломойського – Сергія Стецюка, передає 24 Канал із посиланням на СБУ.

У чому підозрюють Сергія Стецюка?

За даними слідства, Стецюк вимагав у керівництва однієї компанії 100 тисяч доларів, обіцяючи "вирішити" податкові проблеми, нібито наявні в їхній бухгалтерії. Адвокат переконував бізнесменів, що має інсайдерську інформацію від контролюючих органів і, якщо вони не заплатять, їм загрожує штраф у розмірі майже одного мільярда гривень.

Для передачі грошей адвокат залучив знайомого як посередника та постійно тиснув на жертв психологічно. 

Правоохоронці задокументували злочин та провели обшуки. Адвокату і його спільнику повідомили про підозру за статтями про шахрайство та пособництво у шахрайстві у великих розмірах під час воєнного стану.

Як пише Суспільне, Печерський райсуд Києва обрав адвокату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 4 мільйонів 239 тисяч гривень. 

Що відомо про Сергія Стецюка?

  • Сергій Стецюк – адвокат, який представляє інтереси Ігоря Коломойського у судових справах, зокрема у кримінальному провадженні за обвинуваченням у умисному вбивстві. 

  • Він також виступає представником сторони обвинувачення у суді проти Коломойського за іншими справами, пов'язаними з шахрайством. 

  • Окрім адвокатської діяльності, Стецюк є почесним консулом Молдови у Дніпрі, займається економічною дипломатією та культурним співробітництвом між країнами.

  • На кінець 2025 року Коломойський продовжує перебувати під вартою в межах розслідувань СБУ та НАБУ щодо шахрайства та легалізації незаконно отриманого майна. Його адвокати, зокрема Стецюк, оскаржують запобіжні заходи та процесуальні рішення.