За даними ЗМІ, йдеться про адвоката бізнесмена Ігоря Коломойського – Сергія Стецюка, передає 24 Канал із посиланням на СБУ.
У чому підозрюють Сергія Стецюка?
За даними слідства, Стецюк вимагав у керівництва однієї компанії 100 тисяч доларів, обіцяючи "вирішити" податкові проблеми, нібито наявні в їхній бухгалтерії. Адвокат переконував бізнесменів, що має інсайдерську інформацію від контролюючих органів і, якщо вони не заплатять, їм загрожує штраф у розмірі майже одного мільярда гривень.
Для передачі грошей адвокат залучив знайомого як посередника та постійно тиснув на жертв психологічно.
Правоохоронці задокументували злочин та провели обшуки. Адвокату і його спільнику повідомили про підозру за статтями про шахрайство та пособництво у шахрайстві у великих розмірах під час воєнного стану.
Як пише Суспільне, Печерський райсуд Києва обрав адвокату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 4 мільйонів 239 тисяч гривень.
Що відомо про Сергія Стецюка?
Сергій Стецюк – адвокат, який представляє інтереси Ігоря Коломойського у судових справах, зокрема у кримінальному провадженні за обвинуваченням у умисному вбивстві.
Він також виступає представником сторони обвинувачення у суді проти Коломойського за іншими справами, пов'язаними з шахрайством.
Окрім адвокатської діяльності, Стецюк є почесним консулом Молдови у Дніпрі, займається економічною дипломатією та культурним співробітництвом між країнами.
На кінець 2025 року Коломойський продовжує перебувати під вартою в межах розслідувань СБУ та НАБУ щодо шахрайства та легалізації незаконно отриманого майна. Його адвокати, зокрема Стецюк, оскаржують запобіжні заходи та процесуальні рішення.