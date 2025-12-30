По данным СМИ, речь идет об адвокате бизнесмена Игоря Коломойского – Сергея Стецюка, передает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
В чем подозревают Сергея Стецюка?
По данным следствия, Стецюк требовал у руководства одной компании 100 тысяч долларов, обещая "решить" налоговые проблемы, якобы имеющиеся в их бухгалтерии. Адвокат убеждал бизнесменов, что имеет инсайдерскую информацию от контролирующих органов и, если они не заплатят, им грозит штраф в размере почти одного миллиарда гривен.
Для передачи денег адвокат привлек знакомого как посредника и постоянно давил на жертв психологически.
Правоохранители задокументировали преступление и провели обыски. Адвокату и его сообщнику сообщили о подозрении по статьям о мошенничестве и пособничество в мошенничестве в крупных размерах во время военного положения.
Как пишет Суспільне, Печерский райсуд Киева избрал адвокату меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 4 миллионов 239 тысяч гривен.
Что известно о Сергее Стецюке?
Сергей Стецюк – адвокат, который представляет интересы Игоря Коломойского в судебных делах, в частности в уголовном производстве по обвинению в умышленном убийстве.
Он также выступает представителем стороны обвинения в суде против Коломойского по другим делам, связанными с мошенничеством.
Кроме адвокатской деятельности, Стецюк является почетным консулом Молдовы в Днепре, занимается экономической дипломатией и культурным сотрудничеством между странами.
На конец 2025 года Коломойский продолжает находиться под стражей в рамках расследований СБУ и НАБУ по мошенничества и легализации незаконно полученного имущества. Его адвокаты, в частности Стецюк, оспаривают меры пресечения и процессуальные решения.