В частности были внесены изменения и добавлены уточненные механизмы совершения преступлений. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения Коломойским 5,8 миллиарда гривен в кассу банка, а также завладение более 5,3 миллиарда, которые в дальнейшем были легализованы.

Смотрите также Экс-соратник Коломойского Боголюбов сбежал из Украины по фальшивым документам, – СМИ

Новое подозрение Коломойскому

Ранее Коломойскому инкриминировали ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с банковскими документами), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (отмывание) Уголовного кодекса Украины. К этому добавилась еще одна – ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

В тексте нового документа отмечается, что часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банка. В частности это более 2 миллиардов

Также детективы доказали факт организации завладения Коломойским более 3,3 миллиарда гривен "УКРНАФТА" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В частности, во время досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров о работах, которые фактически не выполнялись,

– пишет БЭБ.

В дальнейшем полученные незаконным путем 5,3 миллиарда олигарх легализовал. Сейчас готовится открытие материалов уголовного производства стороне защиты.