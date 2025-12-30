Выманивал деньги у бизнесменов: адвокату Коломойскому избрали меру пресечения

30 декабря в Киеве правоохранители задержали адвоката, который требовал деньги у предпринимателей. В этот же день суд избрал подозреваемому меру пресечения.

По данным СМИ, речь идет об адвокате бизнесмена Игоря Коломойского – Сергея Стецюка, передает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

В чем подозревают Сергея Стецюка?

По данным следствия, Стецюк требовал у руководства одной компании 100 тысяч долларов, обещая "решить" налоговые проблемы, якобы имеющиеся в их бухгалтерии. Адвокат убеждал бизнесменов, что имеет инсайдерскую информацию от контролирующих органов и, если они не заплатят, им грозит штраф в размере почти одного миллиарда гривен.

Для передачи денег адвокат привлек знакомого как посредника и постоянно давил на жертв психологически.

Правоохранители задокументировали преступление и провели обыски. Адвокату и его сообщнику сообщили о подозрении по статьям о мошенничестве и пособничество в мошенничестве в крупных размерах во время военного положения.

Как пишет Суспільне, Печерский райсуд Киева избрал адвокату меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 4 миллионов 239 тысяч гривен.

Что известно о Сергее Стецюке?