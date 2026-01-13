Росія використовує "Шахеди" для дистанційного мінування: де зафіксували такі випадки
- Росіяни використовують безпілотники для дистанційного мінування територій, зокрема у Полтавській області, переносячи міни ПТМ-3.
- Поліція закликає громадян бути уважними, не наближатися до підозрілих предметів і повідомляти про них за номерами 102 або 101.
Росіяни все частіше застосовують безпілотні літальні апарати для дистанційного мінування території. Ця загроза актуальна й для Полтавської області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Полтавської області.
Як "Шахеди" дистанційно мінують території у Полтавській області?
Начальник управління вибухотехнічної служби поліції Полтавщини Артем Бондаренко розповів, що ворог цинічно застосовує дрони для дистанційного мінування мирних територій. За допомогою безпілотників окупанти переносять протитанкові міни ПТМ-3.
Такі вибухонебезпечні предмети складно виявити, а їх спрацювання може відбутися навіть без прямого контакту. Закликаємо громадян бути максимально уважними, не наближатися до підозрілих предметів і негайно повідомляти про знахідки за номерами 102 або 101,
– зазначив Бондаренко.
У поліції Полтавщини розповіли про небезпеку, яку несе ПТМ-3:
- Магнітний детонатор: міна може спрацювати при наближенні транспортного засобу чи іншої техніки з металевими елементами – навіть без прямого торкання.
- Небезпека для цивільних: крім техніки, міна становить загрозу людям в разі зміни магнітного поля.
"Міна може бути активна або спрацьовувати від впливу металевих предметів. Навіть якщо дрон не вибухнув і впав, він може містити необережно активовані елементи, додаткові міни або сенсори, які можуть спрацювати під час наближення", – зазначили правоохоронці.
У Полтавській області виявили міни ПТМ-3, які могли переносити "Шахеди" / Фото поліції Полтавщини
Що робити, якщо ви виявили предмет, схожий на міну?
Поліцейські зазначили, що, якщо ви побачили підозрілий предмет, до нього не потрібно наближатися, торкатися його або ж пересувати.
У разі виявлення вибухонебезпечного предмета дотримуйтеся такого алгоритму:
- Зупиніться на безпечній відстані (мінімум 100 м від підозрілого об'єкта).
- Не намагайтеся самостійно оглядати чи торкатися небезпечного предмета.
- Зателефонуйте 102 – поліція, або 101 – служба порятунку.
- За можливістю, позначте місце знахідки з безпечної відстані так, щоб інші люди знали про небезпеку.
Чи фіксували ще десь в Україні дистанційні скидання мін "Шахедами"?
Експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій Бескрестнов ("Флеш") розповів, що росіяни модернізують свої засоби ураження, поєднуючи дрони типу "Шахед" з дистанційним мінуванням територій. За попередньою інформацією, ворог прагне уразити техніку ДСНС, поліції та інших служб, які прибувають на місце атаки.
Джерела 24 Каналу зазначають, що подібні міни вже знаходили на території Рівненської області. При цьому точне місце скидання вибухівки з безпілотників заздалегідь передбачити неможливо.
Таку тактику росіяни використовують не вперше, однак нині вона становить ще більшу загрозу через складні погодні умови. Через товстий шар снігу міни важко помітити, що значно підвищує небезпеку для рятувальників і правоохоронців.