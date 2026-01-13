Укр Рус
24 Канал Новини України Росія використовує "Шахеди" для дистанційного мінування: де зафіксували такі випадки
13 січня, 17:02
3

Росія використовує "Шахеди" для дистанційного мінування: де зафіксували такі випадки

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Росіяни використовують безпілотники для дистанційного мінування територій, зокрема у Полтавській області, переносячи міни ПТМ-3.
  • Поліція закликає громадян бути уважними, не наближатися до підозрілих предметів і повідомляти про них за номерами 102 або 101.

Росіяни все частіше застосовують безпілотні літальні апарати для дистанційного мінування території. Ця загроза актуальна й для Полтавської області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Полтавської області.

Цікаво "Шахедів" поменшало: військовий експерт назвав дії СОУ, що підірвали можливості росіян до атак 

Як "Шахеди" дистанційно мінують території у Полтавській області?

Начальник управління вибухотехнічної служби поліції Полтавщини Артем Бондаренко розповів, що ворог цинічно застосовує дрони для дистанційного мінування мирних територій. За допомогою безпілотників окупанти переносять протитанкові міни ПТМ-3. 

Такі вибухонебезпечні предмети складно виявити, а їх спрацювання може відбутися навіть без прямого контакту. Закликаємо громадян бути максимально уважними, не наближатися до підозрілих предметів і негайно повідомляти про знахідки за номерами 102 або 101, 
– зазначив Бондаренко.

У поліції Полтавщини розповіли про небезпеку, яку несе ПТМ-3: 

  • Магнітний детонатор: міна може спрацювати при наближенні транспортного засобу чи іншої техніки з металевими елементами – навіть без прямого торкання.
  • Небезпека для цивільних: крім техніки, міна становить загрозу людям в разі зміни магнітного поля.

"Міна може бути активна або спрацьовувати від впливу металевих предметів. Навіть якщо дрон не вибухнув і впав, він може містити необережно активовані елементи, додаткові міни або сенсори, які можуть спрацювати під час наближення", – зазначили правоохоронці.

У Полтавській області виявили міни ПТМ-3, які могли переносити "Шахеди" / Фото поліції Полтавщини

Що робити, якщо ви виявили предмет, схожий на міну?

Поліцейські зазначили, що, якщо ви побачили підозрілий предмет, до нього не потрібно наближатися, торкатися його або ж пересувати.

У разі виявлення вибухонебезпечного предмета дотримуйтеся такого алгоритму: 

  1. Зупиніться на безпечній відстані (мінімум 100 м від підозрілого об'єкта).
  2. Не намагайтеся самостійно оглядати чи торкатися небезпечного предмета.
  3. Зателефонуйте 102 – поліція, або 101 – служба порятунку.
  4. За можливістю, позначте місце знахідки з безпечної відстані так, щоб інші люди знали про небезпеку.

Чи фіксували ще десь в Україні дистанційні скидання мін "Шахедами"?

  • Експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій Бескрестнов ("Флеш") розповів, що росіяни модернізують свої засоби ураження, поєднуючи дрони типу "Шахед" з дистанційним мінуванням територій. За попередньою інформацією, ворог прагне уразити техніку ДСНС, поліції та інших служб, які прибувають на місце атаки.

  • Джерела 24 Каналу зазначають, що подібні міни вже знаходили на території Рівненської області. При цьому точне місце скидання вибухівки з безпілотників заздалегідь передбачити неможливо. 

  • Таку тактику росіяни використовують не вперше, однак нині вона становить ще більшу загрозу через складні погодні умови. Через товстий шар снігу міни важко помітити, що значно підвищує небезпеку для рятувальників і правоохоронців.