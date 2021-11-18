Щемливі історії українців: 24 канал запустив проєкт "Голод і мор: пам'ять поколінь"
Джерело:24 канал
У далеких 1932 – 1933 роках комуністичний тоталітарний режим наважився на неймовірно жорстокий злочин – організував масовий штучний голод, який у результаті забрав життя від 6 до 10 мільйонів людей. Аби зберегти пам'ять про весь той жах, через який довелося пройти українцям, про нього потрібно говорити за кожної нагоди, а спогади фіксувати всіма можливими способами.
Наприкінці листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору. З цієї нагоди 24 канал запустив проєкт "Голод і мор: пам'ять поколінь".
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Стартував проєкт про Голодомор
У межах проєкту на сайті 24 каналу з 15 по 27 листопада вийдуть понад 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Публікації з'являтимуться на 24tv.ua о 12:00.
У матеріалах люди, які пережили Голодомор, розповідатимуть свої історії, устами тих, кого вже немає серед нас, говоритимуть їхні рідні – діти та онуки.
Також можна буде прочитати розмови з
- директоркою Національного музею Голодомору-геноциду Олесею Стасюк,
- головою Українського інституту національної пам'яті Антоном Дробовичем,
- істориками,
- працівниками СБУ й МВС, які працюють з документами,
- психотерапевтами,
- режисерами фільмів про Голодомор,
- відомими людьми, чиї рідні пережили геноцид.
З деякими героями записані відеокоментарі, їх публікуватимуть на ютубі каналу та на сторінках у соцмережах у фейсбуці, інстаграмі, твітері.
Перші матеріали вже на сайті
Наразі на сайті вже опубліковані декілька зворушливих історії про тих, хто пройшов через справжнє пекло, яке виснажувало тіло та спустошувало душу.
Читайте матеріали про
- історію села Писарівка, яке пережило Голодомор,
- фільм, який зняла тіктокерка Аліна Алієва, головною героїнею якого стала її прабабуся,
- про рідних нашої журналісти Вікторії Довгань,
- історію дитинства матері відомого українського актора, співака та режисера Олександра Ігнатуші.
Однак це лише початок, далі буде…