Щемящие истории украинцев: 24 канал запустил проект "Голод и мор: память поколений"

В далеких 1932 – 1933 годах коммунистический тоталитарный режим решился на невероятно жестокое преступление – организовал массовый искусственный голод, который в итоге унес жизни от 6 до 10 миллионов человек. Чтобы сохранить память обо всем том ужасе, через который пришлось пройти украинцам, о нем нужно говорить при каждом случае, а воспоминания фиксировать всеми возможными способами.

В конце ноября в Украине чтят память жертв Голодомора. По этому случаю 24 канал запустил проект "Голод и мор: память поколений".

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Стартовал проект о Голодоморе

В рамках проекта на сайте 24 канала с 15 по 27 ноября выйдут более 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Публикации будут появляться на 24tv.ua в 12:00.

В материалах люди, пережившие Голодомор, будут рассказывать свои истории, устами тех, кого уже нет среди нас, будут говорить их родные – дети и внуки.

Также можно будет прочитать разговоры с

директором Национального музея Голодомора-геноцида Олесей Стасюк,

главой Украинского института национальной памяти Антоном Дробовичем,

историками,

работниками СБУ и МВД, которые работают с документами,

психотерапевтами,

режиссерами фильмов о Голодоморе,

известными людьми, чьи родные пережили геноцид.

С некоторыми героями записаны видеокомментарии, их будут публиковать на ютубе канала и на страницах соцсетей в фейсбуке, инстаграме, твитере.

Первые материалы уже на сайте

Сейчас на сайте уже опубликованы несколько трогательных историй о тех, кто прошел через настоящий ад, который истощал тело и опустошал душу.

Читайте материалы о

Однако это только начало, дальше будет…