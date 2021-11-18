Наприкінці листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору. З цієї нагоди 24 канал запустив проєкт "Голод і мор: пам'ять поколінь".

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Стартував проєкт про Голодомор

У межах проєкту на сайті 24 каналу з 15 по 27 листопада вийдуть понад 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Публікації з'являтимуться на 24tv.ua о 12:00.

У матеріалах люди, які пережили Голодомор, розповідатимуть свої історії, устами тих, кого вже немає серед нас, говоритимуть їхні рідні – діти та онуки.

Також можна буде прочитати розмови з

директоркою Національного музею Голодомору-геноциду Олесею Стасюк,

головою Українського інституту національної пам'яті Антоном Дробовичем,

істориками,

працівниками СБУ й МВС, які працюють з документами,

психотерапевтами,

режисерами фільмів про Голодомор,

відомими людьми, чиї рідні пережили геноцид.

З деякими героями записані відеокоментарі, їх публікуватимуть на ютубі каналу та на сторінках у соцмережах у фейсбуці, інстаграмі, твітері.

Перші матеріали вже на сайті

Наразі на сайті вже опубліковані декілька зворушливих історії про тих, хто пройшов через справжнє пекло, яке виснажувало тіло та спустошувало душу.

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Однак це лише початок, далі буде…