В конце ноября в Украине чтят память жертв Голодомора. По этому случаю 24 канал запустил проект "Голод и мор: память поколений".
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Стартовал проект о Голодоморе
В рамках проекта на сайте 24 канала с 15 по 27 ноября выйдут более 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Публикации будут появляться на 24tv.ua в 12:00.
В материалах люди, пережившие Голодомор, будут рассказывать свои истории, устами тех, кого уже нет среди нас, будут говорить их родные – дети и внуки.
Также можно будет прочитать разговоры с
- директором Национального музея Голодомора-геноцида Олесей Стасюк,
- главой Украинского института национальной памяти Антоном Дробовичем,
- историками,
- работниками СБУ и МВД, которые работают с документами,
- психотерапевтами,
- режиссерами фильмов о Голодоморе,
- известными людьми, чьи родные пережили геноцид.
С некоторыми героями записаны видеокомментарии, их будут публиковать на ютубе канала и на страницах соцсетей в фейсбуке, инстаграме, твитере.
Первые материалы уже на сайте
Сейчас на сайте уже опубликованы несколько трогательных историй о тех, кто прошел через настоящий ад, который истощал тело и опустошал душу.
Читайте материалы о
- истории села Писаревка, пережившего Голодомор,
- фильме, который сняла тиктокер Алина Алиева, главной героиней которого стала ее прабабушка,
- о родных нашей журналистки Виктории Довгань,
- истории детства матери известного украинского актера, певца и режиссера Александра Игнатуши.
Однако это только начало, дальше будет…