Трамп поставить Путіну ультиматум: полковник Британії спрогнозував хід подій після 20 січня

Росія була впевнена, що Дональд Трамп після перемоги на виборах у США точно стане на їхній бік. Однак, найімовірніше, що новий президент США поставить ультиматум Владіміру Путіну, аби припинити війну.

Полковник британських Сухопутних сил у відставці Геміш де Бреттон-Гордон сказав 24 Каналу, що Трамп може поставити Путіна перед вибором. Мовляв, або Росія погоджується на припинення вогню на умовах Трампа і Зеленського, або США розгромлять російську армію, підтримавши Україну. Якими можуть бути події найближчим часом – читайте далі у матеріалі.

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Чи реально завершити війну у 2025 році

Видання The Economist прогнозує, що війна в Україні закінчиться вже у 2025 році. Одночасно з цим російський диктатор Владімір Путін заявляє, що був би готовий до компромісу щодо України. Чи дійсно війну в Україні може зупинити Дональд Трамп та його команда у 2025 році? Чи справді Трамп може змусити Путіна погодитися на припинення вогню?

Думаю, ми всі дуже сподіваємося, що це станеться. Цікаво чути деякі коментарі, які лунають з Кремля від Путіна та деяких наближених до нього людей.

Зрозуміло, що російська економіка перебуває у вільному падінні, страждає дуже і дуже сильно. Зрозуміло, що російському населенню набридла ця війна, адже вони бачать, скільки їхніх молодих чоловіків гине на передовій.

І очевидно, що за останні 4 тижні Путін зазнав кількох серйозних провалів:

його війська зазнали поразки в Сирії , куди він вклав стільки часу і зусиль;

, куди він вклав стільки часу і зусиль; він втратив свій єдиний порт у Середземному морі у Тартусі;

у Середземному морі у Тартусі; він був змушений вивести свої війська з Сирії.

Це був дуже серйозний удар. Крім цього, українські спецслужби ліквідували генерала Кіріллова та його заступника, що теж стало важким ударом для самого Путіна.

Коли Путін починає говорити про компроміси, тоді розумієш, що насправді ці речі починають впливати безпосередньо на нього і на сам Кремль. Ми такого ще не чули від Путіна за останні 3 роки.

З урахуванням того, що президент Трамп має увійти до Білого дому через кілька тижнів, а видання прогнозують, що війна не триватиме ще рік, я думаю, що Путін не може продовжувати цю війну ще рік. Що б він не говорив про російську економіку, росіяни просто не можуть її уберегти від падіння.

З приходом президента Трампа все зміниться. Та риторика, що лунає з Вашингтона та від команди президента Трампа, дуже цікава. Це дуже відрізняється від того, що ми чули, коли Трампа висунули кандидатом ще в листопаді минулого року.

Путін і росіяни начебто думали, що Трамп стане на їхній бік, але це, схоже, абсолютно не так. Думаю, що Трамп поставить Путіну ультиматум – або ви погоджуєтеся на припинення вогню на умовах президента Трампа і президента Зеленського, або Америка повністю підтримає Україну, тобто фактично розгромить російську армію.

Сподіваюся, що ця війна закінчиться якомога швидше. Вже цього року. Адже зараз все складається не на користь Путіну. З огляду на те, що він говорить на публіці, він розуміє, що це так.

Путін зараз шукає вихід із ситуації, аби він міг далі бути президентом Росії. Адже утримувати далі владу йому буде важко, враховуючи ту шкоду, яку він завдав Росії, її економіці, армії та народу. Він розуміє це та шукає вихід.

Ми всі налаштовані позитивно. Але, звичайно, припинення вогню та мирна угода мають бути на умовах, з якими український народ може погодитися. Це ключове.

Що може призвести до кінця режиму Путіна

У Путіна дійсно немає іншого вибору, як спробувати знайти вихід з війни, погодившись на пропозицію Трампа щодо України? Якщо диктатор відхилить пропозицію Трампа щодо України, то він може втратити владу?

Все рухається в цьому напрямку. Цілком очевидно, Путін усвідомлює, що він у скрутному становищі.

Путін, схоже, більше непокоїться про своє особисте виживання, ніж про те, що відбувається в Україні з його армією. Він знає, що якщо він зазнає поразки в Україні, то йому настане кінець.

Ми знаємо, що відбувається в Росії з диктаторами-невдахами. Їх дуже швидко скидають. Путін зараз справді шукає способи, як самому вижити. Виникає відчуття, що він усвідомлює, що всі карти в руках президента Трампа. Він може призвести до повного краху Путіна або надати йому можливість вийти з цієї ситуації.

Але Путін знає, що його єдиний вихід – це якийсь упорядкований відхід з України, а не повна поразка. Якщо російська армія зазнає повної поразки в Україні, то Путіну кінець. Очікую, що таким буде подарунок від президента Трампа. Тому так, думаю, що Трамп має ключ до успіху.

Щодо самого Трампа, я не знаю його особисто, тільки читаю про нього і слухаю його. Він здається тією людиною, яка насолоджується успіхом і намагається будь-що уникнути невдач.

Якщо він зможе досягти припинення вогню в Україні на самому початку свого президентства, впевнений, ми почуємо, як він говоритиме про це по всьому світу. Для нього це буде найбільшим успіхом.

Наразі все складається на користь України, і відповідно проти Росії. Сподіваюсь, що Трамп дотримається свого слова, коли стане президентом в кінці цього місяця.

Важливо! Інавгурація Трампа запланована на 20 січня у будівлі Капітолія США. Володимир Зеленський заявив, що він не може приїхати на інавгурацію, якщо президент Трамп напряму його не запросить.

На що Путіну потрібно піти, аби вижити

Путін зіткнувся з численними невдачами протягом останніх місяців: високий рівень втрат в Україні, нездатність досягти стратегічних цілей у війні, виведення військ з Сирії, збиття цивільного літака "Азербайджанських авіаліній". Ба більше, російського генерала Кіріллова ліквідовано. Як ви оцінюєте кожну невдачу, з якою Росія зіткнулася протягом 2024 року?

Невдача за невдачею. Вони стають звичкою росіян. Путін, схоже, зазнає невдачі практично скрізь, куди б ми не подивилися. Зокрема, минулого тижня росіяни могли збити цивільний авіалайнер, убивши дуже багато людей. Це дуже жахливо. У західному світі це змусило б президента або прем'єр-міністра тієї країни піти у відставку.

Якщо згадати величезні втрати Росії на полі бою, то можна зрозуміти, що вони не можуть поповнити свою армію будь-ким іншим, ніж північнокорейськими найманцями. За це Путін розплачується ганьбою і скандалом.

Путінська Росія зараз зазнає "тисячі порізів" – такий вираз відомий на Заході. Путін, можливо, не зазнає "тисячі порізів", але кілька сотень – точно. Це справді дуже жорсткі дії, і вони серйозно шкодять Росії.

Ініціатива має вирішальне значення у війні та в таких геостратегічних процесах. Ініціатива дійсно обертається проти нього, і саме тому чуємо його примирливий тон, який натякає на можливість знайти вихід, а не просто продовжувати боротьбу.

Але він також усвідомлює, що цей вихід полягає в тому, щоб допомогти собі вижити, а для цього йому потрібно буде вивести свої війська з України. Не думаю, що в нього є інший варіант.

Адже справи у Росії йдуть погано. Щойно справи починають йти погано, дуже важко змінити цю траєкторію. На цей момент не видно перспективи цього. Можливо, Путін бажає, щоб президент Трамп прийшов до влади якомога швидше, щоб він міг зупинити війну і потенційно врятувати його "шкуру".

Чому Путіну треба повернути Курщину до інавгурації Трампа

Україна успішно знищила 810 бригаду морської піхоти Росії, а також зовсім нещодавно завдала удару по її командному пункту на Курщині. За даними Forbes, її передислокували через високий рівень втрат. Як можна оцінити поточну ситуацію в Курській області та втрати російської армії?

Це дійсно важлива та значуща подія. Перед Різдвом ми обговорювали, що Курськ буде ключовим в тому, що станеться в майбутньому. Курськ – це такий важливий шматок Росії для російського народу. Адже саме там влітку 1943 року відбулася велика битва під Курськом, яка врешті-решт поклала початок загибелі нацистів, але там загинули десятки, сотні тисяч росіян.

Втрата цієї території минулого року внаслідок напрочуд ефективного українського військового вторгнення була нищівним ударом. Одна з причин того, що Путін зараз відступає і шукає вихід, полягає в тому, що він робив ставку на повернення Курська до Різдва. І очевидно, що він цього не зробив.

За останні кілька днів його основна бригада була повністю знищена українськими силами. Цілком зрозуміло, що бригаду було передислоковано. Це спричинить певний вакуум, прогалину, яку потенційно українські військові зможуть використати.

Тож його нездатність звільнити цю область – це ще один серйозний удар по позиціях і владі Путіна. Якщо він не зможе повернути Курську область до того моменту, коли президент Трамп прийде до влади, він знову опиниться у невигідному положенні.

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Ми всі в захваті від того, що Збройні Сили України усвідомили, наскільки важливим є Курськ, і значно посилили цей район та досягли значних військових успіхів за останні кілька днів і тижнів.

Курськ є ключовим. Станом на сьогодні українські військові перебувають на Курщині. Немає жодних ознак того, що це, ймовірно, зміниться найближчим часом.

Путін посилює свої невдачі, а не успіх

Як можна оцінити ефективність розгортання військ Північної Кореї в Курській області, враховуючи, що вже загинули або зазнали поранень понад 3 тисячі північнокорейських військових?

Дії та втручання Північної Кореї багато говорять про Росію зараз.

Я вважаю злочином, що ці солдати, які не розмовляють російською, а я очікую, що дуже мало росіян розмовляють північнокорейською, були кинуті в район, який вони не знають, під командування росіян, мови яких вони не розуміють.

До того ж атмосфера, в якій вони перебувають, – це цілком невідповідний клімат – руйнівна холодна зима на цій території для них абсолютно чужі.

А рівень втрат навіть вищий, ніж в росіян. Цих людей дійсно кидають на смерть їхні російські "господарі". Вони, по суті, найманці, але, без сумніву, цим бідним солдатам не платять таких нагород, як можна було б очікувати щодо виплат найманцям.

Кидати в бій цих бідних північнокорейців є злочином проти людяності.

Однак це ще більше показує, наскільки відчайдушно Путін прагне отримати більше солдатів. Він не може зібрати більше росіян для війни. Отже, він змушений купувати солдатів з Північної Кореї. Це багато що свідчить і про північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

Якщо дивитися з позитивної перспективи України, це показує, що російська структура руйнується. Саме тому Захід та США повинні продовжувати тиснути на Росію, продовжувати підтримувати Україну, щоб вона отримала мир, на який дійсно заслуговує, який зараз здається майже на відстані витягнутої руки.

Чи Владімір Путін очікував, що Північна Корея змінить хід цієї битви в Курській області? Чи очікував він від північнокорейських солдатів більшого професіоналізму?

Якщо він це очікував, тоді він дійсно відірваний від реальності. Зараз усі знають, що Путін – не військовий, він був шпигуном. Бути шпигуном – це зовсім інше, ніж бути солдатом, який воює.

Будь-хто, хто був солдатом, і я зокрема, сказав би, що північнокорейці нічого не змінять. Вони будуть просто гарматним м'ясом.

Було видно, що вони погано навчені, мають погане спорядження, не розуміють, що росіяни кажуть їм робити. Вже наперед вирішили, що їх будуть масово знищувати в таких масштабах.

Це просто показує відчай, який Путін відчуває до солдатів, і повне нерозуміння того, як це – здійснювати військові операції. Власне, вся Курська битва дійсно це показує.

Ось чому ми всі багато разів обговорювали, що Курськ є настільки критично важливим.

Путін, схоже, лише посилює невдачу. Ключовий принцип війни – це посилення успіху, а не невдач. А він, схоже, намагається посилювати свої провали, і, звісно, ми всі цьому аплодуємо.

Як можна додатково тиснути на Росію

Президент Франції Еммануель Макрон наполягає на проведенні миротворчої місії в Україні, тим часом міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров цю ідею відкинув. Що ви думаєте з цього приводу?

Це все частина військових і політичних дискусій, які зараз відбуваються. Всі сподіваються і хочуть припинення вогню, але буде багато факторів, які будуть потрібні.

Традиційно для ефективного припинення вогню між українськими та російськими військами потрібні якісь моніторингові сили, миротворчі сили.

Тепер, коли Макрон каже, що це мають бути сили НАТО, французькі чи британські війська, – це створює додатковий тиск на Росію. Особисто я вважаю, що це найкращий спосіб цього досягти.

Українські війська не будуть намагатись атакувати французькі чи британські сили. Я також не думаю, що росіяни теж це зроблять, тому що вони знають про погані наслідки.

Тому, в міру того як ми опиняємось в ситуації, коли очікуємо на припинення вогню, всі сторони будуть намагатися зайняти вигідну позицію, щоб Захід підтримував Україну та поставити її у якнайкраще становище.

Звісно, міністр закордонних справ Лавров, який, здається, є одним із небагатьох розсудливих або не дуже розсудливих голосів, що зараз лунають із Кремля, намагається поставити Росію в пристойне становище.

Однак зараз всі карти, схоже, є на користь України та Заходу. Будемо сподіватися, що коли це припинення вогню настане, чи то (прибудуть – 24 Канал) миротворці ООН, чи миротворці НАТО, ми отримаємо мир, прийнятний для президента Зеленського та українського народу.

Про що свідчать дивні заяви Путіна

У новорічному зверненні до росіян Путін сказав, що у 2025 році все буде добре. Наприкінці 2024 року російський диктатор також мав пресконференцію, де видав багато абсурдних заяв. Як ви можете оцінити такі меседжі з Кремля?

Я думаю, що ми вже звикли не вірити в те, що виходить з Кремля. Путін, Лавров та деякі з його найближчих соратників ведуть такі розмови, і ми вже добре звикли до російської пропаганди та дезінформації.

Це трохи схоже на те, як Путін, Лавров та інші погрожують нам ядерною атакою протягом останніх трьох років. Зараз у це ніхто не вірить.

Його пресконференція була дивною. Однак була така собі хвиля критики на адресу Путіна, якої ми раніше не бачили. А у своїх новорічних заявах він завжди каже, що все буде добре.

Люди в Росії зараз дуже занепокоєні: ціни на все захмарні, а на полицях не вистачає їжі. Багато людей можуть думати, що ж станеться далі й чи зазнає краху російська економіка?

Тому Путін намагається їх заспокоїти. Однак ніхто на Заході не вірить у те, що він сказав. Будемо сподіватися, що люди в Росії також починають це розуміти.

Основну річ, яку ми бачили в останні кілька тижнів з боку Кремля і Путіна, – це усвідомлення того, що вони програють, що вони є невигідному становищі, якщо вони не виконають досить швидку політичну роботу, щоб зберегти свою позицію перед власним народом.

Коли ж настане 20 січня і Трамп візьме під контроль США і фактично знову стане "світовим поліцейським", то Путін перебуватиме в дуже складному становищі. На Путіна чекають важкі й непередбачувані часи.

Однак він знає, що російські диктатори-невдахи рідко живуть довго після повалення. В цей момент перед його очима промайнула власна смерть. Тому ми чули дивні заяви в останні кілька тижнів.

Як на мене, для України може бути краще припинення вогню, про яке український народ і президент Зеленський можуть домовитися.

Схоже, що Захід і Трамп дуже зацікавлені в тому, щоб це сталося. Ми сподіваємося, що 2025 рік буде набагато кращим, ніж 2024, 2023 та 2022 для України.

Росія продовжить свої диверсії в Європі

У Балтійському морі деякі китайські військові та цивільні судна пошкодили кабелі під водою. Як ви оціните цю шкоду та здатність Росії продовжувати диверсійні дії всередині Європи?

Глава ЦРУ Вільям Бернс і глава британської розвідувальної служби МІ-6 Річард Мур кілька місяців застерігали про те, що росіяни посилять свій саботаж і шпигунство по всій Європі та на Заході, щоб спробувати дестабілізувати ситуацію та змусити Захід припинити підтримувати Україну.

До теми НАТО посилить присутність у Балтійському морі після інциденту з підводними кабелями, – Рютте

Можна передбачити, що це триватиме і надалі. Атака на кабелі в Балтійському морі – це класична диверсія, а перерізання кабелів, які допомагають нам усім спілкуватися цими днями, є справді небезпечним елементом диверсії. Саме тому росіяни звернули на це увагу.

Проте ми також бачили некомпетентність Росії у збитті цивільного літака. Тому вони можуть намагатися зробити багато чого, але не матимуть успіху.

Це також підкреслює, що насправді в Росії справи йдуть не дуже добре. Можна передбачити, що вони продовжать свою підпільну діяльність у Європі та на Заході.

Якщо припинення вогню може відбутися, рано чи пізно, Росії доведеться зосередитися на власній країні та своїх проблемах, тоді їм стане складніше проводити такі операції.

Однак це не нове. Подібні речі тривають постійно. Очевидно, що більшість західних спецслужб витрачають багато часу і зусиль, щоб спробувати перешкодити їм якнайкраще.