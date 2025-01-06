Аналіз та висновки ISW публікує 24 Канал, додаючи й оновлені карти боїв. Звіт охоплює період переважно 4 – 5 січня 2025 року.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 6 січня
- Українські війська відновили наступальні дії щонайменше на 3 ділянках в межах Курської області та здійснили тактичне просування 5 січня. Російські джерела стверджували, що ЗСУ здійснили численні механізовані штурми на Бердинсько-Новосотницькому напрямку. Російські війська також просунулися – на південний схід від Суджі, вони контратакували на південний схід від Кореневого та на північ від Суджі.
- Російські війська продовжували обмежені наступальні операції у Харківській області поблизу Стариці та Вовчанська, також на Куп'янському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Однак просунулися в напрямку Борової. Геолокаційні кадри свідчать, що це сталося в полях на північний захід від Лозової, на північний схід від Борової, під час механізованого штурму.
- Росіяни продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але не підтвердили просування. Наступали на північний захід від Кремінної в районі Ямполівки й Тернів, на захід у районі Зарічного та на південний захід у районі Серебрянського лісу.
- Українські сили нещодавно відновили позиції поблизу Часового Яру. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ відбили позиції вздовж ділянки каналу Сіверський Донець – Донбас.
Бойові дії в Україні та Росії за 5 січня / Карти ISW
- Російські війська незначно просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри показують, що це було вулицею Кутузова, вулицею Саратовська та вулицею Космонавтів.
- 5 січня російські війська продовжили наступ на південь від Покровська та просунулися на схід від Покровська. Геолокаційні кадри свідчать, що росіяни, ймовірно, також захопили Свиридонівку та Тимофіївку, і просунулися до Єлизаветівки на південь від Покровська під час механізованого штурму.
- Росіяни також просунулися в напрямку Курахового. Опубліковані 5 січня геолокаційні кадри показали, як окупанти підіймають прапор у центрі Петропавлівки – тож, ймовірно, вони захопили поселення. Додаткові геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися в полях на південний схід від Дачного.
- 5 січня російські війська продовжували наступ у районі Великої Новосілки, але не підтвердили просувань. Так само й на заході Запорізької області, і на Дніпровському напрямку в районі островів Забич і Козацький.