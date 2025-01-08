Трамп поставит Путину ультиматум: полковник Британии спрогнозировал ход событий после 20 января

Россия была уверена, что Дональд Трамп после победы на выборах в США точно станет на их сторону. Однако, вероятнее всего, новый президент США поставит ультиматум Владимиру Путину, чтобы прекратить войну.

Полковник британских Сухопутных сил в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон сказал 24 Каналу, что Трамп может поставить Путина перед выбором. Мол, либо Россия соглашается на прекращение огня на условиях Трампа и Зеленского, либо США разгромят российскую армию, поддержав Украину. Какими могут быть события в ближайшее время – читайте далее в материале.

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Реально ли завершить войну в 2025 году

Издание The Economist прогнозирует, что война в Украине закончится уже в 2025 году. Одновременно с этим российский диктатор Владимир Путин заявляет, что был бы готов к компромиссу относительно Украины. Действительно ли войну в Украине может остановить Дональд Трамп и его команда в 2025 году? На самом ли деле Трамп может заставить Путина согласиться на прекращение огня?

Думаю, мы все очень надеемся, что это произойдет. Интересно слышать некоторые комментарии, которые звучат из Кремля от Путина и некоторых приближенных к нему людей.

Понятно, что российская экономика находится в свободном падении, страдает очень и очень сильно. Понятно, что российскому населению надоела эта война, ведь они видят, сколько их молодых мужчин погибает на передовой.

И очевидно, что за последние 4 недели Путин потерпел несколько серьезных провалов:

его войска потерпели поражение в Сирии , куда он вложил столько времени и усилий;

, куда он вложил столько времени и усилий; он потерял свой единственный порт в Средиземном море в Тартусе;

в Средиземном море в Тартусе; он был вынужден вывести свои войска из Сирии.

Это был очень серьезный удар. Кроме этого, украинские спецслужбы ликвидировали генерала Кириллова и его заместителя, что тоже стало тяжелым ударом для самого Путина.

Когда Путин начинает говорить о компромиссах, тогда понимаешь, что на самом деле эти вещи начинают влиять непосредственно на него и на сам Кремль. Мы такого еще не слышали от Путина за последние 3 года.

С учетом того, что президент Трамп должен войти в Белый дом через несколько недель, а издания прогнозируют, что война не продлится еще год, я думаю, что Путин не может продолжать эту войну еще год. Что бы он не говорил о российской экономике, россияне просто не могут ее уберечь от падения.

С приходом президента Трампа все изменится. Та риторика, что звучит из Вашингтона и от команды президента Трампа, очень интересна. Это очень отличается от того, что мы слышали, когда Трампа выдвинули кандидатом еще в ноябре прошлого года.

Путин и россияне вроде бы думали, что Трамп станет на их сторону, но это, похоже, абсолютно не так. Думаю, что Трамп поставит Путину ультиматум – либо вы соглашаетесь на прекращение огня на условиях президента Трампа и президента Зеленского, либо Америка полностью поддержит Украину, то есть фактически разгромит российскую армию.

Надеюсь, что эта война закончится как можно скорее. Уже в этом году. Ведь сейчас все складывается не в пользу Путина. Учитывая то, что он говорит на публике, он понимает, что это так.

Путин сейчас ищет выход из ситуации, чтобы он мог дальше быть президентом России. Ведь удерживать дальше власть ему будет трудно, учитывая тот вред, который он нанес России, ее экономике, армии и народу. Он понимает это и ищет выход.

Мы все настроены положительно. Но, конечно, прекращение огня и мирное соглашение должны быть на условиях, с которыми украинский народ может согласиться. Это ключевое.

Что может привести к концу режима Путина

У Путина действительно нет другого выбора, как попытаться найти выход из войны, согласившись на предложение Трампа по Украине? Если диктатор отклонит предложение Трампа относительно Украины, то он может потерять власть?

Все движется в этом направлении. Совершенно очевидно, Путин осознает, что он в затруднительном положении.

Путин, похоже, больше беспокоится о своем личном выживании, чем о том, что происходит в Украине с его армией. Он знает, что если он потерпит поражение в Украине, то ему наступит конец.

Мы знаем, что происходит в России с диктаторами-неудачниками. Их очень быстро свергают. Путин сейчас действительно ищет способы, как самому выжить. Возникает ощущение, что он осознает, что все карты в руках президента Трампа. Он может привести к полному краху Путина или предоставить ему возможность выйти из этой ситуации.

Но Путин знает, что его единственный выход – это какой-то упорядоченный уход из Украины, а не полное поражение. Если российская армия потерпит полное поражение в Украине, то Путину конец. Ожидаю, что таким будет подарок от президента Трампа. Поэтому да, думаю, что Трамп имеет ключ к успеху.

Что касается самого Трампа, я не знаю его лично, только читаю о нем и слушаю его. Он кажется тем человеком, который наслаждается успехом и пытается во что бы то ни стало избежать неудач.

Если он сможет достичь прекращения огня в Украине в самом начале своего президентства, уверен, мы услышим, как он будет говорить об этом по всему миру. Для него это будет самым большим успехом.

Сейчас все складывается в пользу Украины, и соответственно против России. Надеюсь, что Трамп сдержит свое слово, когда станет президентом в конце этого месяца.

Важно! Инаугурация Трампа запланирована на 20 января в здании Капитолия США. Владимир Зеленский заявил, что он не может приехать на инаугурацию, если президент Трамп напрямую его не пригласит.

На что Путину нужно пойти, чтобы выжить

Путин столкнулся с многочисленными неудачами в течение последних месяцев: высокий уровень потерь в Украине, неспособность достичь стратегических целей в войне, вывод войск из Сирии, сбивание гражданского самолета "Азербайджанских авиалиний". Более того, российского генерала Кириллова ликвидировано. Как вы оцениваете каждую неудачу, с которой Россия столкнулась в течение 2024 года?

Неудача за неудачей. Они становятся привычкой россиян. Путин, похоже, терпит неудачу практически везде, куда бы мы ни посмотрели. В частности, на прошлой неделе россияне могли сбить гражданский авиалайнер, убив очень много людей. Это очень ужасно. В западном мире это заставило бы президента или премьер-министра той страны уйти в отставку.

Если вспомнить огромные потери России на поле боя, то можно понять, что они не могут пополнить свою армию кем-либо другим, чем северокорейскими наемниками. За это Путин расплачивается позором и скандалом.

Путинская Россия сейчас претерпевает "тысячи порезов" – такое выражение известно на Западе. Путин, возможно, не получит "тысячи порезов", но несколько сотен – точно. Это действительно очень жесткие действия, и они серьезно вредят России.

Инициатива имеет решающее значение в войне и в таких геостратегических процессах. Инициатива действительно оборачивается против него, и именно поэтому слышим его примирительный тон, который намекает на возможность найти выход, а не просто продолжать борьбу.

Но он также осознает, что этот выход заключается в том, чтобы помочь себе выжить, а для этого ему нужно будет вывести свои войска из Украины. Не думаю, что у него есть другой вариант.

Ведь дела у России идут плохо. Как только дела начинают идти плохо, очень трудно изменить эту траекторию. На данный момент не видно перспективы этого. Возможно, Путин желает, чтобы президент Трамп пришел к власти как можно скорее, чтобы он мог остановить войну и потенциально спасти его "шкуру".

Почему Путину надо вернуть Курщину до инаугурации Трампа

Украина успешно уничтожила 810 бригаду морской пехоты России, а также совсем недавно нанесла удар по ее командному пункту на Курщине. По данным Forbes, ее передислоцировали из-за высокого уровня потерь. Как можно оценить текущую ситуацию в Курской области и потери российской армии?

Это действительно важное и значимое событие. Перед Рождеством мы обсуждали, что Курск будет ключевым в том, что произойдет в будущем. Курск – это такой важный кусок России для российского народа. Ведь именно там летом 1943 года состоялась великая битва под Курском, которая в конце концов положила начало гибели нацистов, но там погибли десятки, сотни тысяч россиян.

Потеря этой территории в прошлом году в результате удивительно эффективного украинского военного вторжения была сокрушительным ударом. Одна из причин того, что Путин сейчас отступает и ищет выход, заключается в том, что он делал ставку на возвращение Курска до Рождества. И очевидно, что он этого не сделал.

За последние несколько дней его основная бригада была полностью уничтожена украинскими силами. Вполне понятно, что бригада была передислоцирована. Это повлечет определенный вакуум, пробел, который потенциально украинские военные смогут использовать.

Поэтому его неспособность освободить эту область – это еще один серьезный удар по позициям и власти Путина. Если он не сможет вернуть Курскую область до того момента, когда президент Трамп придет к власти, он снова окажется в невыгодном положении.

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Мы все в восторге от того, что Вооруженные Силы Украины осознали, насколько важным является Курск, и значительно усилили этот район и достигли значительных военных успехов за последние несколько дней и недель.

Курск является ключевым. На сегодня украинские военные находятся на Курщине. Нет никаких признаков того, что это, вероятно, изменится в ближайшее время.

Путин усиливает свои неудачи, а не успех

Как можно оценить эффективность развертывания войск Северной Кореи в Курской области, учитывая, что уже погибли или получили ранения более 3 тысяч северокорейских военных?

Действия и вмешательство Северной Кореи много говорят о России сейчас.

Я считаю преступлением, что эти солдаты, которые не говорят на русском, а я ожидаю, что очень мало россиян говорят на северокорейском, были брошены в район, который они не знают, под командование россиян, языка которых они не понимают.

К тому же атмосфера, в которой они находятся, – это совершенно неподходящий климат – разрушительная холодная зима на этой территории для них абсолютно чужие.

А уровень потерь даже выше, чем у россиян. Этих людей действительно бросают на смерть их российские "хозяева". Они, по сути, наемники, но, без сомнения, этим бедным солдатам не платят таких наград, как можно было бы ожидать по выплатам наемникам.

Бросать в бой этих бедных северокорейцев является преступлением против человечности.

Однако это еще больше показывает, насколько отчаянно Путин стремится получить больше солдат. Он не может собрать больше россиян для войны. Следовательно, он вынужден покупать солдат из Северной Кореи. Это многое говорит и о северокорейском диктаторе Ким Чен Ыне.

Если смотреть с положительной перспективы Украины, это показывает, что российская структура разрушается. Именно поэтому Запад и США должны продолжать давить на Россию, продолжать поддерживать Украину, чтобы она получила мир, на который действительно заслуживает, который сейчас кажется почти на расстоянии вытянутой руки.

Ожидал ли Владимир Путин, что Северная Корея изменит ход этой битвы в Курской области? Ожидал ли он от северокорейских солдат большего профессионализма?

Если он это ожидал, тогда он действительно оторван от реальности. Сейчас все знают, что Путин – не военный, он был шпионом. Быть шпионом – это совсем другое, чем быть солдатом, который воюет.

Любой, кто был солдатом, и я в частности, сказал бы, что северокорейцы ничего не изменят. Они будут просто пушечным мясом.

Было видно, что они плохо обучены, имеют плохое снаряжение, не понимают, что россияне говорят им делать. Уже заранее решили, что их будут массово уничтожать в таких масштабах.

Это просто показывает отчаяние, которое Путин испытывает к солдатам, и полное непонимание того, как это – осуществлять военные операции. Собственно, вся Курская битва действительно это показывает.

Вот почему мы все много раз обсуждали, что Курск является настолько критически важным.

Путин, похоже, лишь усугубляет неудачу. Ключевой принцип войны – это усиление успеха, а не неудач. А он, похоже, пытается усиливать свои провалы, и, конечно, мы все этому аплодируем.

Как можно дополнительно давить на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на проведении миротворческой миссии в Украине, тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров эту идею отверг. Что вы думаете по этому поводу?

Это все часть военных и политических дискуссий, которые сейчас происходят. Все надеются и хотят прекращения огня, но будет много факторов, которые потребуются.

Традиционно для эффективного прекращения огня между украинскими и российскими войсками нужны какие-то мониторинговые силы, миротворческие силы.

Теперь, когда Макрон говорит, что это должны быть силы НАТО, французские или британские войска, – это создает дополнительное давление на Россию. Лично я считаю, что это лучший способ этого достичь.

Украинские войска не будут пытаться атаковать французские или британские силы. Я также не думаю, что россияне тоже это сделают, потому что они знают о плохих последствиях.

Поэтому, по мере того как мы оказываемся в ситуации, когда ожидаем прекращения огня, все стороны будут пытаться занять выгодную позицию, чтобы Запад поддерживал Украину и поставить ее в наилучшее положение.

Конечно, министр иностранных дел Лавров, который, кажется, является одним из немногих здравомыслящих или не очень здравомыслящих голосов, что сейчас звучат из Кремля, пытается поставить Россию в приличное положение.

Однако сейчас все карты, похоже, в пользу Украины и Запада. Будем надеяться, что когда это прекращение огня наступит, будь то (прибудут – 24 Канал) миротворцы ООН, или миротворцы НАТО, мы получим мир, приемлемый для президента Зеленского и украинского народа.

О чем свидетельствуют странные заявления Путина

В новогоднем обращении к россиянам Путин сказал, что в 2025 году все будет хорошо. В конце 2024 года российский диктатор также имел пресс-конференцию, где выдал много абсурдных заявлений. Как вы можете оценить такие месседжи из Кремля?

Я думаю, что мы уже привыкли не верить в то, что исходит из Кремля. Путин, Лавров и некоторые из его ближайших соратников ведут такие разговоры, и мы уже хорошо привыкли к российской пропаганде и дезинформации.

Это немного похоже на то, как Путин, Лавров и другие угрожают нам ядерной атакой в течение последних трех лет. Сейчас в это никто не верит.

Его пресс-конференция была странной. Однако была некая волна критики в адрес Путина, которой мы раньше не видели. А в своих новогодних заявлениях он всегда говорит, что все будет хорошо.

Люди в России сейчас очень обеспокоены: цены на все заоблачные, а на полках не хватает еды. Многие люди могут думать, что же произойдет дальше и потерпит ли крах российская экономика?

Поэтому Путин пытается их успокоить. Однако никто на Западе не верит в то, что он сказал. Будем надеяться, что люди в России также начинают это понимать.

Основную вещь, которую мы видели в последние несколько недель со стороны Кремля и Путина, – это осознание того, что они проигрывают, что они в невыгодном положении, если они не выполнят достаточно быструю политическую работу, чтобы сохранить свою позицию перед собственным народом.

Когда же наступит 20 января и Трамп возьмет под контроль США и фактически снова станет "мировым полицейским", то Путин будет находиться в очень сложном положении. Путина ждут тяжелые и непредсказуемые времена.

Однако он знает, что российские диктаторы-неудачники редко живут долго после свержения. В этот момент перед его глазами промелькнула собственная смерть. Поэтому мы слышали странные заявления в последние несколько недель.

Как по мне, для Украины может быть лучше прекращение огня, о котором украинский народ и президент Зеленский могут договориться.

Похоже, что Запад и Трамп очень заинтересованы в том, чтобы это произошло. Мы надеемся, что 2025 год будет намного лучшим, чем 2024, 2023 и 2022 для Украины.

Россия продолжит свои диверсии в Европе

В Балтийском море некоторые китайские военные и гражданские суда повредили кабели под водой. Как вы оцените этот ущерб и способность России продолжать диверсионные действия внутри Европы?

Глава ЦРУ Уильям Бернс и глава британской разведывательной службы МИ-6 Ричард Мур несколько месяцев предостерегали о том, что россияне усилят свой саботаж и шпионаж по всей Европе и на Западе, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию и заставить Запад прекратить поддерживать Украину.

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Можно предположить, что это будет продолжаться и в дальнейшем. Атака на кабели в Балтийском море – это классическая диверсия, а перерезание кабелей, которые помогают нам всем общаться в эти дни, является действительно опасным элементом диверсии. Именно поэтому россияне обратили на это внимание.

Однако мы также видели некомпетентность России в сбивании гражданского самолета. Поэтому они могут пытаться сделать многое, но не будут иметь успеха.

Это также подчеркивает, что на самом деле в России дела идут не очень хорошо. Можно предположить, что они продолжат свою подпольную деятельность в Европе и на Западе.

Если прекращение огня может произойти, рано или поздно, России придется сосредоточиться на собственной стране и своих проблемах, тогда им станет сложнее проводить такие операции.

Однако это не новое. Подобные вещи продолжаются постоянно. Очевидно, что большинство западных спецслужб тратят много времени и усилий, чтобы попытаться помешать им как можно лучше.