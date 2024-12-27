Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генсека НАТО Марка Рютте в соцсети Х. Он подтвердил, что обсудил инцидент с президентом Финляндии Александером Стуббом, который руководит расследованием.

Смотрите также НАТО не готово к войне с Россией без США, а помощь Украине на грани, – The Independent

Усилит ли НАТО присутствие в Балтийском море

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс увеличит свое присутствие в Балтийском море после повреждения кабелей.

Рютте поделился, что обсудил с президентом Финляндии Александером Стуббом текущее расследование, которое ведет Финляндия, относительно возможных диверсий, связанных с подводными кабелями.

"Я выразил свою полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море", – отметил Генсек НАТО.

Напомним, что Эстония направила патрульные корабли для защиты энергетического кабеля Estlink 1. Патрулирование осуществляется эстонскими ВМС в координации с финским флотом и пограничной службой.