Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генсека НАТО Марка Рютте у соцмережі Х. Він підтвердив, що обговорив інцидент з президентом Фінляндії Александером Стуббом, який керує розслідуванням.

Дивіться також НАТО не готове до війни з Росією без США, а допомога Україні на межі, – The Independent

Чи посилить НАТО присутність в Балтійському морі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс збільшить свою присутність у Балтійському морі після пошкодження кабелів.

Рютте поділився, що обговорив з президентом Фінляндії Александером Стуббом поточне розслідування, яке веде Фінляндія, щодо можливих диверсій, пов'язаних з підводними кабелями.

"Я висловив свою повну солідарність і підтримку. НАТО посилить свою військову присутність в Балтійському морі", – зазначив Генсек НАТО.

Нагадаємо, що Естонія направила патрульні кораблі для захисту енергетичного кабелю Estlink 1. Патрулювання здійснюється естонськими ВМС у координації з фінським флотом і прикордонною службою.