Не перевірки: Лубінець назвав єдиний дієвий спосіб вплинути на порушення з боку ТЦК

Єдиним фактором, який може вплинути на порушення з боку ТЦК, є публічний розголос. Йдеться як про представників ЗМІ, так і про реакцію в соціальних мережах.

Про це заявив Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець на засіданні Тимчасової слідчої комісії.

Читайте також У Львові жінка стріляла по мікроавтобусу ТЦК: їй загрожує до 7 років в'язниці

Хто дійсно може вплинути на ТЦК?

Нещодавно в Білоцерківському ТЦК спалахнув скандал: під час перевірки там виявили антисанітарію та відсутність умов для перебування людей.

Однак, за словами Лубінця, ТЦК не вжив жодних заходів для усунення проблеми після моніторингу та отримання рекомендацій від Офісу омбудсмана.

Ситуація змінилася лише тоді, коли проблема стала публічною.

Єдиний інструмент, який примушує органи швидко реагувати – це публічність. Це публічний розголос. Це реакція представників ЗМІ. Це реакція в соціальних мережах,

– пояснив Дмитро Лубінець.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення кількість офіційних звернень щодо порушення прав громадян з боку ТЦК збільшилася у 333 рази. Якщо у 2022 році на дії ТЦК поскаржилися лише 18 осіб, то у 2023 році кількість звернень зросла до 514. Протягом 2024 року було зафіксовано 3312 скарг, а за весь 2025 рік цей показник сягнув 6127 випадків.

За словами Дмитра Лубінця, кожного року ця цифра фактично подвоюється або потроюється.

Скандали з ТЦК: останні новини