Це врятує життя: що робити, де б вас не застав ядерний вибух

З нашим ворогом не можна розслаблятися ні на мить. Звісно, усі повідомлення про можливий ядерний вибух від неофіційних джерел потрібно сприймати скептично, однак ми живемо в такий час, коли про нуклеарну загрозу з боку Росії говорять на усіх рівнях цілком серйозно.

Не так давно, зокрема, президент України Володимир Зеленський говорив про те, що окупанти замінували Запорізьку АЕС. Також розвідка неодноразово попереджала про "небезпечний атом", який можуть у своїх цілях використати в Кремлі. Тому краще знати, що слід робити в разі чогось непередбачуваного.

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Що робити, коли ядерний вибух застав вас на вулиці

У жодному разі не дивіться у бік, у якому спалах. Внаслідок цього ви можете отримати опік рогівки, спалахову сліпоту чи опік очей.

Ляжте на землю та спробуйте знайти, якщо це можливо, заглиблення, яке врятує вас від уламків та ударної хвилі.

Намагайтеся закрити всі відкриті частини тіла. Зокрема, ляжте ногами в бік вибуху, обличчям донизу, а руки – покладіть під себе, щоб захистити їх від опіків та травм.

Якщо є така можливість, то прикрийте вуха навушниками. Це захистить вас від баротравм – ран, що виникають через підвищення тиску.

Прикрийте рот і ніс маскою, тканиною одягу чи хусткою, дихайте через них. Хоч це не це зможе повністю вас захистити від внутрішнього опромінення, але допоможе виграти час під час того, як ви шукатимете укриття.

Власне, слід бігти до сховища одразу, як з'явиться можливість піднятися на ноги. Тобто тоді, коли минула вибухова хвиля внаслідок застосування ядерки.

Біжіть в укриття, враховуючи напрямок вітру. Якщо він дме з епіцентру вибуху – пересувайтесь перпендикулярно (ліворуч або праворуч) напряму вітру. В іншому разі – рухайтесь проти вітру.

Перед тим як зайти в укриття, зніміть верхній шар одягу та покладіть його в пакет чи краще – контейнер. Це може усунути до 90% радіоактивного забруднення й зменшить час, протягом якого ви перебуваєте під впливом опромінення. Загалом краще переодягнутися повністю.

Зробіть усе, аби в приміщення, яке ви використовуєте як укриття, не потрапляло повітря ззовні. Зокрема, зачиніть всі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкніть кондиціонер та обігрівач. Якщо є можливість, перейдіть у кімнату, де немає вікон.

Тримайте дистанцію з іншими людьми, що перебувають у приміщенні, не торкайтесь до них. Це потрібно для того, аби уникнути радіоактивного забруднення одне одного.

Не споживайте й не торкайтесь нічого, що могло зазнати радіоактивного забруднення.

Проведіть дезактивацію – тобто заходи для очищення від радіаційного забруднення тіла, приміщення, поверхонь та предметів, з якими ви контактуєте. Для цього можна використовувати звичайну воду, якщо не було повідомлень, що вона також заражена.

Прийміть прохолодний душ з використанням миючих засобів. Однак краще сильно не терти шкіру, оскільки це може призвести до її пошкодження та потрапляння радіонуклідів до організму.

Якщо немає змоги прийняти повноцінний душ, то використовуйте вологі серветки чи звичайне мило й воду.

Поверхні й предмети протріть вологою ганчіркою або серветкою. Це обов'язково, не залежно від того, яке приміщення ви використовуєте як укриття.

Якщо є така можливість, одягніть щільний та максимально закритий одяг, який не міг зазнати радіоактивного забруднення.

Головним критерієм пошуку укриття для вас має бути "хвилинна доступність". Якщо поруч немає спеціально обладнаного сховища, то спустіться в підвал.

Не менш важливо подбати про джерело інформації, за допомогою якого ви оперативно дізнаватиметеся про вказівки й інструкції з боку влади. Власне, йдеться про радіо чи телебачення.

Згадаємо наостанок, що ми також писали про те, що їсти, пити та як загалом діяти під час вибуху атомної електростанції. Детально читайте в цьому матеріалі.