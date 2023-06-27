Это спасет жизнь: что делать, где бы вас ни застал ядерный взрыв

С нашим врагом нельзя расслабляться ни на минуту. Конечно, все сообщения о возможном ядерном взрыве от неофициальных источников следует воспринимать скептически, однако мы живем в то время, когда о нуклеарной угрозе со стороны России говорят на всех уровнях совершенно серьезно.

Не так давно, в частности, президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что оккупанты заменяли Запорожскую АЭС. Также разведка неоднократно предупреждала об "опасном атоме", который могут в своих целях использовать в Кремле. Поэтому лучше знать, что следует делать в случае чего-нибудь непредсказуемого.

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Что делать, когда ядерный взрыв застал вас на улице

Ни в коем случае не смотрите в сторону, в которой вспышка. В результате этого вы можете получить ожог роговицы, вспышную слепоту или ожог глаз.

Лягте на землю и попробуйте найти, по возможности, углубление, которое спасет вас от обломков и ударной волны.

Старайтесь закрыть все открытые части тела. В частности, лягте ногами в сторону взрыва, лицом вниз, а руки положите под себя, чтобы защитить их от ожогов и травм.

Если есть такая возможность, то прикройте уши наушниками. Это защитит вас от баротравм – ран, возникающих из-за повышения давления.

Прикройте рот и нос маской, тканью одежды или платком, дышите через них. Хотя это не это сможет полностью вас защитить от внутреннего облучения, но поможет выиграть время во время того, как вы будете искать укрытие.

Собственно, следует бежать в укрытие сразу, как появится возможность подняться на ноги. То есть тогда, когда прошла взрывная волна в результате применения ядерки.

Бегите в укрытие, учитывая направление ветра. Если он дует из эпицентра взрыва – передвигайтесь перпендикулярно (слева или справа) по направлению ветра. В противном случае – двигайтесь против ветра.

Перед тем как зайти в укрытие, снимите верхний слой одежды и положите его в пакет или лучше контейнер. Это может устранить до 90% радиоактивного загрязнения и уменьшит время, в течение которого вы находитесь под влиянием облучения. В общем лучше переодеться полностью.

Сделайте все, чтобы в помещение, которое вы используете в качестве укрытия, не попадал воздух извне. В частности, закройте все окна, двери, вентиляционные проемы, выключите кондиционер и обогреватель. Если есть возможность, перейдите в комнату, где нет окон.

Держите дистанцию с другими людьми, находящимися в помещении, не прикасайтесь к ним. Это нужно для того, чтобы избежать радиоактивного загрязнения друг друга.

Не потребляйте и не касайтесь ничего, что могло подвергаться радиоактивному загрязнению.

Произведите дезактивацию – то есть меры по очистке от радиационного загрязнения тела, помещения, поверхностей и предметов, с которыми вы контактируете. Для этого можно использовать обычную воду, если не было сообщений, что она также заражена.

Примите прохладный душ с использованием моющих средств. Однако лучше сильно не тереть кожу, поскольку это может привести к повреждению и попаданию радионуклидов в организм.

Если нет возможности принять полноценный душ, то используйте влажные салфетки или обычное мыло и воду.

Поверхности и предметы протрите влажной тряпкой или салфеткой. Это обязательно, не зависимо от того, какое помещение вы используете в качестве укрытия.

Если есть возможность, наденьте плотную и максимально закрытую одежду, которая не могла подвергаться радиоактивному загрязнению.

Главным критерием поиска укрытия для вас должна быть "минутная доступность". Если рядом нет специально оборудованного хранилища, то спуститесь в подвал.

Не менее важно позаботиться об источнике информации, с помощью которого вы будете оперативно узнавать указания и инструкции со стороны властей. Собственно, речь идет о радио или телевидении.

Вспомним напоследок, что мы также писали о том, что есть, пить и как действовать при взрыве атомной электростанции. Подробно читайте в этом материале.