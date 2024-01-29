У Повітряних силах розповіли, що роблять із "Шахедами", які вдалося посадити

Росія атакує безпілотниками іранського виробництва чи не щодня і щодня їх збивають Сили оборони. Що саме роблять із "приземленими" дронами, розповів Юрій Ігнат.

29 січня не стало винятком: ворог запустив "Шахеди", які долетіли аж до західного кордону. Також били С-300 по Донеччині.

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Що ЗСУ роблять зі збитими "Шахедами"

Назад по росіянах їх не запускають, бо це не раціонально. Про це Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

Найцінніше, що ми можемо видобути звідти, – це інформація, чи щось там ворог змінює, не змінює. Але головне – взяти ті вцілілі рештки, в черговий раз показати нашим партнерам, чиї запчастини використовують Іран і Росія, щоб виготовляти зброю для знищення українців,

– розповів він.

Тобто збиті дрони є цінними з двох причин. По-перше, це дає змогу вивчити, як працює збита зброя, як можна впливати на неї різними засобами, зокрема радіоелектронної боротьби. А по-друге, це наочний доказ того, що Росія досі отримує дефицитні деталі від країн Заходу та додає їх у свою зброю.

За словами речника Повітряних сил, таким чином наша держава може продемонструвати, що ворог справді використовує західні компоненти. Тож потрібно зробити все, щоб санкції працювали.

Що по санкціях проти Росії

Раніше Володимир Зеленський в одному зі звернень говорив про те, що Європейський союз готує новий пакет антиросійських санкцій, а також нові кроки, "щоб обмежити російську здатність обходити санкції".

29 січня Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії ще на пів року. Про які саме обмеження йдеться – читайте тут.