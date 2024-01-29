В Воздушных силах рассказали, что делают с "Шахедами", которые удалось посадить

Россия атакует беспилотниками иранского производства чуть ли не каждый день, и каждый день их сбивают Силы обороны. Что именно делают с "приземленными" дронами, рассказал Юрий Игнат.

29 января не стало исключением: враг запустил "Шахеды", которые долетели до западной границы. Также били С-300 по Донецкой области.

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Что ВСУ делают со сбитыми "Шахедами"

Обратно по россиянам их не запускают, потому что это не рационально. Об этом Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

Самое ценное, что мы можем извлечь оттуда, – это информация, меняет там что-то враг или не меняет. Но главное – взять те уцелевшие остатки и в очередной раз показать нашим партнерам, чьи запчасти используют Иран и Россия, чтобы производить оружие для уничтожения украинцев,

– рассказал он.

То есть сбитые дроны ценны по двум причинам. Во-первых, это позволяет изучить, как работает сбитое оружие, как можно влиять на него разными средствами, в частности, радиоэлектронной борьбы. А во-вторых, это наглядное доказательство того, что Россия до сих пор получает дефицитные детали от стран Запада и добавляет их в свое оружие.

По словам спикера Воздушных сил, таким образом наше государство может продемонстрировать, что враг действительно использует западные компоненты. Так что нужно сделать все, чтобы санкции работали.

Что по санкциям против России

Ранее Владимир Зеленский в одном из обращений говорил о том, что Европейский союз готовит новый пакет антироссийских санкций, а также новые шаги, "чтобы ограничить российскую способность обходить санкции".

29 января Совет ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода. О каких именно ограничениях идет речь – читайте здесь.