Уночі росіяни запускали "Шахеди", вранці – ракети: хронологія 909 дня війни

Українська армія продовжує відбивати атаки окупантів на Сході та просуватися в Курській області Росії. Наші воїни невпинно знищують особовий склад і техніку загарбників.

У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про головні новини дев'ятсот дев'ятого дня широкомасштабної російсько-української війни.

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