Уночі росіяни запускали "Шахеди", вранці – ракети: хронологія 909 дня війни
Українська армія продовжує відбивати атаки окупантів на Сході та просуватися в Курській області Росії. Наші воїни невпинно знищують особовий склад і техніку загарбників.
У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про головні новини дев'ятсот дев'ятого дня широкомасштабної російсько-української війни.
Дивіться також Путін визнав кризу у війні проти України: хронологія 908 дня війни
У різних областях України оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Зокрема в Києві лунали вибухи, пов'язані з роботою ППО. Детально читайте тут. Після закінчення повітряної тривоги мер Тернополя звернувся до жителів. Сергій Надал закликав тернополян на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ, Біла міцно зачинити вікна, оскільки в повітрі може бути відчутний горілий запах. Командувач білоруських військ ППО заявив про розгортання авіації, зенітних ракет та солдатів радіотехнічного корпусу поблизу кордону з Україною. Під час повітряної тривоги та загрози з боку "Шахедів" у Хмельницькій області чули вибухи. Президент України Володимир Зеленський розповів, чому Київ не попереджав світу про підготовку операції на Курщині. Він пояснив, що декілька місяців тому багато хто у світі, якби почув, що Київ планує таку операцію, сказав би, що це нереально і що це перетин усіх червоних ліній, які є в Росії. Спалахнула пожежа на одній із понтонних переправ росіян у Курській області. Про це заявив OSINT-аналітик Олівер Александр, посилаюсь на супутникові фото. Міністерство оборони України повідомило, що на території військової частини у Києві виявили реєстрацію храму. Власником незаконного об'єкта є релігійна організація, пов'язана з православною церквою Московського патріархату. Міг відбуватися витік інформації щодо переміщення військових підрозділів та техніки.
Ранкова тривога
Білорусь розгортає авіацію
Пожежа на Курщині
У різних областях України оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Зокрема в Києві лунали вибухи, пов'язані з роботою ППО. Детально читайте тут.
Після закінчення повітряної тривоги мер Тернополя звернувся до жителів. Сергій Надал закликав тернополян на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ, Біла міцно зачинити вікна, оскільки в повітрі може бути відчутний горілий запах.
Командувач білоруських військ ППО заявив про розгортання авіації, зенітних ракет та солдатів радіотехнічного корпусу поблизу кордону з Україною.
Під час повітряної тривоги та загрози з боку "Шахедів" у Хмельницькій області чули вибухи.
Президент України Володимир Зеленський розповів, чому Київ не попереджав світу про підготовку операції на Курщині.
Він пояснив, що декілька місяців тому багато хто у світі, якби почув, що Київ планує таку операцію, сказав би, що це нереально і що це перетин усіх червоних ліній, які є в Росії.
Спалахнула пожежа на одній із понтонних переправ росіян у Курській області. Про це заявив OSINT-аналітик Олівер Александр, посилаюсь на супутникові фото.
Міністерство оборони України повідомило, що на території військової частини у Києві виявили реєстрацію храму. Власником незаконного об'єкта є релігійна організація, пов'язана з православною церквою Московського патріархату.
Міг відбуватися витік інформації щодо переміщення військових підрозділів та техніки.