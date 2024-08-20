Ночью россияне запускали "Шахеды", утром – ракеты: хронология 909 дня войны

Украинская армия продолжает отражать атаки оккупантов на Востоке и продвигаться в Курской области России. Наши воины неустанно уничтожают личный состав и технику захватчиков.

В этом материале 24 Канал рассказывает о главных новостях девятьсот девятого дня широкомасштабной российско-украинской войны.

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