Ночью россияне запускали "Шахеды", утром – ракеты: хронология 909 дня войны

20 августа 2024, 06:41
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Автор: Марьян-Сергей Чупак

Украинская армия продолжает отражать атаки оккупантов на Востоке и продвигаться в Курской области России. Наши воины неустанно уничтожают личный состав и технику захватчиков.

В этом материале 24 Канал рассказывает о главных новостях девятьсот девятого дня широкомасштабной российско-украинской войны.

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06:13, 20 августа

Утренняя тревога

В разных областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В частности в Киеве раздавались взрывы, связанные с работой ПВО. Подробно читайте здесь.

04:18, 20 августа

После окончания воздушной тревоги мэр Тернополя обратился к жителям. Сергей Надал призвал тернополян на массивах Дружба, Кутковцы, Пронятин, Новый Свет, Белая крепко закрыть окна, поскольку в воздухе может быть ощутимый горелый запах.

02:46, 20 августа

Беларусь разворачивает авиацию

Командующий белорусских войск ПВО заявил о развертывании авиации, зенитных ракет и солдат радиотехнического корпуса вблизи границы с Украиной.

02:03, 20 августа

Во время воздушной тревоги и угрозы со стороны "Шахедов" в Хмельницкой области слышали взрывы.

02:01, 20 августа

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему Киев не предупреждал мир о подготовке операции на Курщине.

Он объяснил, что несколько месяцев назад многие в мире, если бы услышали, что Киев планирует такую операцию, сказали бы, что это нереально и что это пересечение всех красных линий, которые есть в России.

00:45, 20 августа

Пожар на Курщине

Вспыхнул пожар на одной из понтонных переправ россиян в Курской области. Об этом заявил OSINT-аналитик Оливер Александр, ссылаясь на спутниковые фото.

00:07, 20 августа

Министерство обороны Украины сообщило, что на территории воинской части в Киеве обнаружили регистрацию храма. Владельцем незаконного объекта является религиозная организация, связана с православной церковью Московского патриархата.

Могла происходить утечка информации о перемещении военных подразделений и техники.