В этом материале 24 Канал рассказывает о главных новостях девятьсот девятого дня широкомасштабной российско-украинской войны.
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Утренняя тревога
В разных областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В частности в Киеве раздавались взрывы, связанные с работой ПВО. Подробно читайте здесь.
После окончания воздушной тревоги мэр Тернополя обратился к жителям. Сергей Надал призвал тернополян на массивах Дружба, Кутковцы, Пронятин, Новый Свет, Белая крепко закрыть окна, поскольку в воздухе может быть ощутимый горелый запах.
Беларусь разворачивает авиацию
Командующий белорусских войск ПВО заявил о развертывании авиации, зенитных ракет и солдат радиотехнического корпуса вблизи границы с Украиной.
Во время воздушной тревоги и угрозы со стороны "Шахедов" в Хмельницкой области слышали взрывы.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему Киев не предупреждал мир о подготовке операции на Курщине.
Он объяснил, что несколько месяцев назад многие в мире, если бы услышали, что Киев планирует такую операцию, сказали бы, что это нереально и что это пересечение всех красных линий, которые есть в России.
Пожар на Курщине
Вспыхнул пожар на одной из понтонных переправ россиян в Курской области. Об этом заявил OSINT-аналитик Оливер Александр, ссылаясь на спутниковые фото.
Министерство обороны Украины сообщило, что на территории воинской части в Киеве обнаружили регистрацию храма. Владельцем незаконного объекта является религиозная организация, связана с православной церковью Московского патриархата.
Могла происходить утечка информации о перемещении военных подразделений и техники.