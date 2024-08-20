02:01, 20 августа

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему Киев не предупреждал мир о подготовке операции на Курщине.

Он объяснил, что несколько месяцев назад многие в мире, если бы услышали, что Киев планирует такую операцию, сказали бы, что это нереально и что это пересечение всех красных линий, которые есть в России.