02:01, 20 серпня

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому Київ не попереджав світу про підготовку операції на Курщині.

Він пояснив, що декілька місяців тому багато хто у світі, якби почув, що Київ планує таку операцію, сказав би, що це нереально і що це перетин усіх червоних ліній, які є в Росії.