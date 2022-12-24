Корупція, кумівство та сумки з готівкою: що таке Катарґейт і як він вдарив по ЄС

Останні кілька тижнів стали для Євросоюзу по-справжньому турбулентними. Потужний корупційний скандал, який ЗМІ вже поспішили охрестити Катарґейтом, сколихнув усі високі кабінети ЄС. Хабарництво серед топчиновників ЄС не лише нагадало європейцям про постійні загрози для демократії, а й про глибокі інституційні проблеми, які Європейському Союзу необхідно подолати.

24 канал розповідає, як Євросоюз занурився у найбільший корупційний скандал за останні десятиліття. Конфлікт інтересів, відмивання грошей, сумки доверху набиті готівкою та залучення до протиправної діяльності власних родичів – набір факторів, який, на жаль, доволі сильно знайомий українцям. У ЄС до цього не надто звикли, або ж, судячи з усього, навчилися це вправно приховувати.

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Що таке "Катарґейт" і перші результати розслідування

9 грудня брюссельська поліція разом зі службою безпеки Європейського парламенту провели масштабні обшуки в домівках та кабінетах кількох європейських посадовців. У першій хвилі свого розслідування правоохоронці затримали шістьох підозрюваних, серед яких була віцепрезидентка Європейського парламенту і доволі відома грецька політикиня – Єва Кайлі.



Загальна сумма конфіскованих грошей – 1,5 млн євро / Фото AFP

Під час обшуків, у квартирі Кайлі знайшли сумку зі 150 тисячами євро готівкою, а також вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, в якості доказів. Згодом, поліції вдалося знайти ще півтора мільйона євро готівкою в інших фігурантів справи. При цьому, одним із підозрюваних став батько Єви Кайлі, якого також затримали на гарячому, коли той пересувався центром Брюсселя з валізою, набитою готівкою.

Суд Бельгії взяв під варту кількох підозрюваних:

вже згадану віцепрезидентку Кайлі (Греція, фракція соціал-демократів),

колишнього євродепутата П'єра-Антоніо Панцері (Італія, з 2004 по 2019 роки був у тій же фракції соціал-демократів),

Луку Візентіні (генеральний секретар Міжнародної конфедерації профспілок).

Хто така Єва Кайлі та що відомо про її життя

У січні 2022 року гречанку Єву Кайлі після 8 років роботи в Європарламенті обрали на посаду віцепрезидента. ЗМІ відразу ж звернули увагу на політикиню з яскравою зовнішністю та гламурним стилем життя.

Гроші ексєвродепутатки та найближчих членів її сім'ї наразі заморожено. Серед них і власність компанії, що її Кайлі заснувала два тижні тому в Афінах разом із чоловіком – 35-річним Франческо Джорджі – помічником євродепутата від Італії. Пара регулярно викладає фото свого розкішного відпочинку в соцмережах. У ЗМІ їхнє подружжя називають "однією з найгламурніших пар Європарламенту".



Єва Кайлі разом з чоловіком Франческо Джорджі / фото AFP



Єва Кайлі на одному зі світських прийомів / AFP via Getty Images

Біографія Кайлі до корупційного скандалу доволі насичена та багато на корисні знайомства. Політикинця народилась у Салоніках в сімʼї електроінженера та члена соціал-демократичної партії Pasok. Кайлі в ранньому віці зацікавилася політикою. У 14 вона вже вступила до молодіжного крила партії, де на той момент мав хороші зв'язки її батько. А ще через 10 років стала наймолодшим членом міськради в рідному місті.



Єва Кайлі рано зацікавилась політикою / фото AFP via Getty Images

У Салоніках Кайлі вступила на магістерську програму з міжнародних та європейських відносин в Афінах. Вже у 26 вона стала наймолодшою кандидаткою в депутати грецького парламенту. Втім, з першого разу перемогти на виборах не вдалося, після чого протягом кількох років працювала ведучою на місцевому телеканалі Mega. Проте на наступних виборах у 2007 році Кайлі таки домоглася своєї мети й отримала депутатський мандат на наступні 5 років.

До речі, в ті часи ефектну гречанку нерідко бачили в компанії російсько-грецького мільярдера та депутата держдуми Росії Івана Саввіді, коли той відвідував Афіни. Пару фотографували на світських вечірках та у нічних клубах.

Деталі розслідування

Усі підозрювані на час розслідування перебувають у бельгійській в'язниці. Їх звинувачують у корупції та відмиванні грошей. Попередньо, вони отримували кошти від урядовців Катару та, ймовірно, Марокко в обмін на лобіювання інтересів цих країн у Європейському парламенті.



Зв'язки між основними фігурантами Катаргейту / Колаж Politico

Лобізм з боку самої Єви Кайлі місцями доходив до крайнощів. Напередодні проведення Чемпіонату світу з футболу, який цього року приймав саме Катар,за вдалі реформи та, що особливо здивувало її колег,Такі заяви віцепрезидентки Європарламенту серйозно дисонували з даними щодоФактично, місцевий уряд створював жахливі та рабські умови для працівників, які займалися будівництвом спортивних стадіонів та усіє необхідної інфраструктури.

Катар, ще починаючи з 2019 року, активно шукав лобістів у Європейському союзі, як стверджує євродепутат від Італії Діно Джарруссо. За його словами, до нього та багатьох європейських чиновників неодноразово зверталися офіційні особи Катару з метою покращити репутацію країни напередодні Чемпіонату світу з футболу. Таким чином, кількість фігурантів Катарґейту може суттєво зрости, коли справа набере обертів.

Катарґейт миттєво сколихнув Брюссель. З високих трибун одразу пішли заяви про "загрозу демократії", "необхідність більшої прозорості у європейські бюрократії" та "терміновому реформуванні" усієї системи. Втім, нинішній скандал хоч і дуже гучний, але все ж не перший, навіть у новітній історії ЄС.

Євросоюз вже занурювався у великі корупційні скандали

Європейські аналітики з сумом зазначають, що через десятиліття після минулих корупційних скандалів, європейська бюрократія так і не зазнала серйозних реформацій, особливо в питаннях прозорості та діяльності євродепутатів.

Варто лише згадати так звану "справу Едіт Крессон", французької єврокомісарки, яка в обхід правил призначила Рене Бертло, свого партнера та особистого стоматолога, високооплачуваним радником ЄС з питань ВІЛ та СНІДу. При цьому, проблема, якою він мав займатися, була далеко поза його компетенцією. Отримавши за два роки роботи близько 150 тисяч євро Бертло загалом написав 24 сторінки нотаток на тему захисту від ВІЛ, які врешті не мали жодної реальної вартості.



Едіт Крессон, попри гучний корупційний скандал, досі отримує чималу пенсію / фото AFP

Сама Крессон звинувачувалась у кумівстві, хабарництві та зловживанні службовим становищем. Врешті, після тривалої внутрішньої боротьби, у 1999 році весь склад тодішньої Єврокомісії пішов у відставку. Втім, реального покарання, окрім публічного докору, Едіт Крессон не отримала. Після судової тяганини вдалося добитися того, щоб позбавити Крессон її річної пенсії у понад 42 тисячі євро. Та згодом це рішення було скасоване, нібито публічного оголошення про порушення чиновниці було достатньо.

Вже у 2011 році Європарламент знову сколихнув корупційний скандал. Журналісти Sunday Times, під виглядом лобістів, пропонували кільком євродепутатам великі гроші за вплив на законодавство європейського парламенту.

Першим погодився словенський євродепутат та колишній очільник МЗС Зоран Талер. Згодом, журналісти опублікували матеріали розслідування, де на одному з відеозаписів Талер погоджується за грошову винагороду спробувати внести зміни до європейських законів. Журналістам таким чином вдалося завербувати ще одного, вже румунського євродепутата, який навіть встиг отримати від журналістів 12 тисяч євро за свою протиправну діяльність. Обидва врешті були засуджені до реального терміну.



Зоран Талер (зліва) та австрійський депутат Ернст Штрассер (справа) / фото Getty

Глибокі проблеми європейської бюрократії

Тривалий час у європейських структурах просувалася ціла кампанія, що закликала до прозоріших та більш регульованих правил роботи євродепутатів. Натомість самі європейські чиновники всіляко опираються такому рівню контролю, і це не дивно.

Transparency International провела аналіз у структурах ЄС ще в 2021 році. Антикорупційна організація виявила, що європейські депутати мають змогу, крім своєї основної роботи, обіймати одночасно ще кілька посад, щоб збільшити свою зарплатню.

Втім, проблема полягає в тому, що дуже часто подібні маніпуляції створюють конфлікт інтересів, що також відкриває двері для багатьох корупційних схем. Transparency наводить у приклад фінську соціалістку Міапетру Кумула-Натрі, яка одночасно "займає оплачувані посади у правлінні двох енергетичних компаній у Фінляндії", але водночас є членом Комітету з питань промисловості, досліджень та енергетики ЄС.

При цьому, система контролю і так званий "Кодекс поведінки", де описані межі діяльності чиновників та якого мають дотримуватись всі члени Європарламенту, просто не працює. Натомість спеціальний комітет євродепутатів, який за це відповідає, дуже часто ігнорує порушення. З 2014 по 2019 роки консультативна група встановила, що 24 євродепутати порушили "кодекс поведінки", але офіційно жоден з них так і не був покараний.

Водночас система контролю може будуватися і знизу до гори, коли про наявні порушення правил могли б засвідчити помічники того чи іншого євродепутата. Втім, вони самі при цьому залишаються беззахисними, і в абсолютній більшості випадків – втрачають роботу разом зі своїм начальником. При цьому знайти нового роботодавця у Європарламенті після такого практично неможливо.

Таким чином, аналітики, які аналізують корупційні схеми в середовищі європейської бюрократії впевнені, що Катарґейт, як і будь-який подібний великий скандал, був просто неминучим. Низька прозорість роботи, брак контролю та певний рівень чиновницького захисту, яким євродепутати можуть завжди прикритися, створюють передумови для таких гучних справ.

Чи спрацює план Європарламенту щодо боротьби з корупцією

Лідери Європейського парламенту зараз анонсують великий план з 10 кроків, який би допоміг у боротьбі з корупцією та протиправним лобіюванням. Повністю проєкт цього плану буде представлений вже у січні. Ймовірно, до того часу розкриються нові цікаві подробиці Катарґейту.

Перш за все, пропонують захист для "викривачів", тобто людей, які б повідомляли про будь-яку протиправну діяльність того чи іншого парламентаря. Однак, схоже, що аналіз Transparency знову оминули увагою, адже захисту для співробітників самого Європарламенту, які б могли у цьому суттєво допомогти, там не передбачається.



У Європейському союзі зареєстровано понад 12 тисяч лобі / Інфографіка ЄС

Планується також внести зміни до правил, за якими має відбуватися лобіювання інтересів іноземних держав, щоб зробити їх більш прозорими.За словами самих європейських чиновників,Наразі Європейський парламент не змушує лобістів, які представляють чиїсь державні інтереси, розкривати свої зв’язки в публічному просторі, що відкриває безліч лазівок для корупції.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола також домагатиметься реформи термінових резолюцій, тобто тих пропозицій, які голосуються повним складом парламенту, але проходять менше ступенів обговорення. Саме такі резолюції зазвичай стають мішенню для лобістів і лежать в основі розслідування Катаргейту.

Я маю сказати, що хоча ми завжди можемо шукати шляхи для збільшення стримувальних факторів та прозорості, а я очолю потужний процес реформ, завжди знайдуться ті, для кого мішок готівки буде вартий ризику,

– заявила Роберта Метсола.

Чому навколо Катарґейту точитиметься політична боротьба

У 2024 році Європейський парламент очікує новий електоральний цикл. При цьому, корупційне розслідування, яке поки ще навіть не закінчилося, різні політичні сили всередині ЄП намагаються використати проти своїх основних опонентів.

Головні фігуранти справи Катарґейту належать до "Прогресивного альянсу соціалістів і демократів" (S&D), другої за чисельністю фракції у Європарламенті. І через кількох корупціонерів атака сьогодні йде на всю фракцію загалом. Головна фігурантка справипроте на тлі скандалу питання пом'якшення візового режиму для країн Персидської затоки були зняті з обговорення.включно з незалежним органом з етики, який міг би проводити розслідування у всіх інституціях ЄС. Втім, ці політсили вже зараз не вірять у те, що "це лише кілька зіпсованих яблук", маючи на увазі, що

Натомість консерватори навпаки намагаються концентрувати увагу персонально на тих, хто брав участь у корупційній схемі, а особливо придивитися до соціалістичних партій Європи, які на їхню думку, пронизані корупцією.

У цьому контексті важливо, щоб політична боротьба не відтіснила на другий план основну проблему, з якою сьогодні стикнувся Європейський Союз. Навряд чи схильність до корупційних схем залежить від політичних поглядів того чи іншого євродепутата. Мова йде про структурні та організаційні проблеми в самій європейській бюрократії. Саме спільне просування необхідних реформ допомогло б швидше та якісніше подолати ці проблеми.