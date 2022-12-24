Коррупция, кумовство и сумки с наличными: что такое Катаргейт и как он ударил по ЕС

Последние несколько недель стали для Евросоюза по-настоящему турбулентными. Мощный коррупционный скандал, который СМИ уже поспешили окрестить Катаргейтом, потряс все высокие кабинеты ЕС. Взяточничество среди топ-чиновников ЕС не только напомнило европейцам о постоянных угрозах для демократии, но и о глубоких институциональных проблемах, которые Европейскому Союзу необходимо преодолеть.

24 канал рассказывает, как Евросоюз погрузился в самый крупный коррупционный скандал за последние десятилетия. Конфликт интересов, отмывание денег, сумки, доверху набитые наличными, и привлечение к противоправной деятельности собственных родственников – набор факторов, который, к сожалению, достаточно сильно знаком украинцам. В ЕС к этому не слишком привыкли, или, судя по всему, научились это умело скрывать.

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Что такое "Катаргейт" и первые результаты расследования

9 декабря брюссельская полиция вместе со службой безопасности Европейского парламента провели масштабные обыски в домах и кабинетах нескольких европейских должностных лиц. В первой волне своего расследования правоохранители задержали шестерых подозреваемых, среди которых была вице-президент Европейского парламента и довольно известный греческий политик – Ева Кайли.



Общая сумма конфискованных денег – 1,5 миллиона евро.

Во время обысков, в квартире Кайли нашли сумку со 150 тысячами евро наличными, а также изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны в качестве доказательств. Впоследствии полиции удалось найти еще полтора миллиона евро наличными у других фигурантов дела. При этом одним из подозреваемых стал отец Евы Кайли, которого также задержали с поличным, когда тот передвигался по центру Брюсселя с чемоданом, набитым наличными.

Суд Бельгии заключил под стражу нескольких подозреваемых:

уже упомянутую вице-президента Кайли (Греция, фракция социал-демократов),

бывшего евродепутата Пьера-Антонио Панцери (Италия, с 2004 по 2019 годы был в той же фракции социал-демократов),

Луку Визентини (генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов).

Кто такая Ева Кайли и что известно о ее жизни

В январе 2022 года гречанку Еву Кайли после 8 лет работы в Европарламенте избрали на должность вице-президента. СМИ сразу же обратили внимание на политика с яркой внешностью и гламурным стилем жизни.

Деньги экс-евродепутата и ближайших членов ее семьи заморожены. Среди них и собственность компании, которую Кайли основала две недели назад в Афинах вместе с мужем – 35-летним Франческо Джорджи – помощником евродепутата от Италии. Пара регулярно выкладывает фото своего роскошного отдыха в соцсетях. В СМИ супругов называют "одной из самых гламурных пар Европарламента".



Ева Кайли вместе с мужем Франческо Джорджи / AFP



Ева Кайли на одном из светских приемов / AFP via Getty Images

Биография Кайли до коррупционного скандала достаточно насыщена и богата полезными знакомствами. Политик родилась в Салониках в семье электроинженера и члена социал-демократической партии Pasok. Кайли в раннем возрасте заинтересовалась политикой. В 14 она уже вступила в молодежное крыло партии, где на тот момент имел хорошие связи ее отец. А еще через 10 лет стала самым молодым членом горсовета в родном городе.



Ева Кайли рано заинтересовалась политикой / AFP via Getty Images

В Салониках Кайли вступила на магистерскую программу по международным и европейским отношениям в Афинах. Уже в 26 лет она стала самым молодым кандидатом в депутаты греческого парламента. Впрочем, с первого раза победить на выборах не удалось, после чего несколько лет она работала ведущей на местном телеканале Mega. Однако на следующих выборах в 2007 году Кайли добилась своей цели и получила депутатский мандат на следующие 5 лет.

Кстати говоря, в те времена эффектную гречанку нередко видели в компании российско-греческого миллиардера и депутата госдумы России Ивана Саввиди когда тот посещал Афины. Пару фотографировали на светских вечеринках и в ночных клубах.

Подробности расследования

Все подозреваемые на время расследования находятся в тюрьме. Их обвиняют в коррупции и отмывании денег. Предварительно, они получали средства от чиновников Катара и, вероятно, Марокко в обмен на лоббирование интересов этих стран в Европейском парламенте.



Связи между основными фигурантами Катаргейта / Коллаж Politico

Лоббизм со стороны самой Евы Кайли местами доходил до крайностей. В преддверии проведения Чемпионата мира по футболу, который в этом году принимал именно Катар,за удачные реформы и, что особенно удивило ее коллег,Такие заявления вице-президента Европарламента серьезно диссонировали с данными оФактически местное правительство создавало ужасные и рабские условия для работников, которые занимались строительством спортивных стадионов и всей необходимой инфраструктуры.

Катар, еще начиная с 2019 года, активно искал лоббистов в Европейском союзе, как утверждает евродепутат от Италии Дино Джарруссо. По его словам, к нему и многим европейским чиновникам неоднократно обращались официальные лица Катара с целью улучшить репутацию страны накануне Чемпионата мира по футболу. Таким образом, количество фигурантов Катаргейта может существенно возрасти, когда дело наберет обороты.

Катаргейт мгновенно всколыхнул Брюссель. С высоких трибун сразу последовали заявления об "угрозе демократии", "необходимости большей прозрачности в европейских бюрократиях" и "срочном реформировании" всей системы. Впрочем, нынешний скандал хоть и очень громкий, но все же не первый даже в новейшей истории ЕС.

Евросоюз уже погружался в крупные коррупционные скандалы

Европейские аналитики с грустью отмечают, что спустя десятилетия после прошлых коррупционных скандалов европейская бюрократия так и не претерпела серьезных реформаций, особенно в вопросах прозрачности и деятельности евродепутатов

Стоит только упомянуть так называемое "дело Эдит Крессон", французского еврокомиссара, которая в обход правил назначила Рене Бертло, своего партнера и личного стоматолога, высокооплачиваемым советником ЕС по ВИЧ и СПИД. При этом проблема, которой он должен заниматься, была далеко за рамками его компетенции. Получив за два года работы около 150 тысяч евро, Бертло в общей сложности написал 24 страницы заметок на тему защиты от ВИЧ, которые в конце концов не имели никакой реальной стоимости.



Эдит Крессон, несмотря на громкий коррупционный скандал, до сих пор получает немалую пенсию / AFP

Сама Крессон обвинялась в кумовстве, взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. Наконец, после продолжительной внутренней борьбы, в 1999 году весь состав тогдашней Еврокомиссии ушел в отставку. Впрочем, реального наказания, кроме публичного упрека, Эдит Крессон не получила. После судебной волокиты удалось добиться того, чтобы лишить Крессон ее годовой пенсии более чем в 42 тысячи евро. Но впоследствии это решение было отменено, будто публичного объявления о нарушении чиновницы было достаточно.

Уже в 2011 году Европарламент снова потряс коррупционный скандал. Журналисты Sunday Times под видом лоббистов предлагали нескольким евродепутатам большие деньги за влияние на законодательство европейского парламента.

Первым согласился словенский евродепутат и бывший глава МИД Зоран Талер. Впоследствии журналисты опубликовали материалы расследования, где на одной из видеозаписей Талер соглашается за денежное вознаграждение попытаться внести изменения в европейские законы. Журналистам таким образом удалось завербовать еще одного уже румынского евродепутата, который даже успел получить от журналистов 12 тысяч евро за свою противоправную деятельность. Оба были приговорены к реальному сроку.



Зоран Талер (слева) и австрийский депутат Эрнст Штрассер (справа) / фото Getty

Глубокие проблемы европейской бюрократии

Долгое время в европейских структурах продвигалась целая кампания, призывающая к более прозрачным и более регулируемым правилам работы евродепутатов. Сами же европейские чиновники всячески сопротивляются такому уровню контроля, и это не удивительно.

Transparency International провела анализ в структурах ЕС еще в 2021 году. Антикоррупционная организация обнаружила, что европейские депутаты имеют возможность, кроме своей основной работы, занимать одновременно еще несколько должностей, чтобы увеличить свою зарплату.

Впрочем, проблема заключается в том, что очень часто подобные манипуляции создают конфликт интересов, что также открывает двери для многих коррупционных схем. Transparency приводит в пример финскую социалистку Миапетру Кумула-Натри, которая одновременно "занимает оплачиваемые должности в правлении двух энергетических компаний в Финляндии", но в то же время является членом Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике ЕС.

При этом система контроля и так называемый "кодекс поведения", где описаны рамки деятельности чиновников и которого должны придерживаться все члены Европарламента, просто не работает. Вместо этого Специальный комитет евродепутатов, за это отвечающий, очень часто игнорирует нарушения. С 2014 по 2019 годы консультативная группа установила, что 24 евродепутата нарушили "кодекс поведения", но официально ни один из них так и не был наказан.

В то же время система контроля может строиться и снизу вверх, когда об имеющихся нарушениях правил могли бы засвидетельствовать помощники того или иного евродепутата. Впрочем, они сами при этом остаются беззащитными, и в абсолютном большинстве случаев теряют работу вместе со своим начальником. При этом найти нового работодателя в Европарламенте после такого практически невозможно.

Таким образом, аналитики, анализирующие коррупционные схемы в среде европейской бюрократии, уверены, что Катаргейт, как и любой подобный крупный скандал, был просто неизбежен. Низкая прозрачность работы, нехватка контроля и уровень чиновничьей защиты, которым евродепутаты могут всегда прикрыться, создают предпосылки для таких громких дел.

Сработает ли план Европарламента по борьбе с коррупцией

Лидеры Европейского парламента сейчас а нонсируют крупный план из 10 шагов, который помог бы в борьбе с коррупцией и противоправным лоббированием. Полностью проект этого плана будет представлен уже в январе. Вероятно, к тому времени откроются новые интересные подробности Катаргейта.

Прежде всего, предлагают защиту для "разоблачителей", то есть людей, которые бы сообщали о какой-либо противоправной деятельности того или иного парламентария. Однако, похоже, что анализ Transparency снова обошли вниманием, ведь защиты для сотрудников самого Европарламента, которые могли бы в этом существенно помочь, там не предусматривается.



В Европейском союзе зарегистрировано более 12 тысяч лобби / Инфографика ЕС

Планируется также внести изменения в правила, по которым должно происходить лоббирование интересов иностранных государств, чтобы сделать их более прозрачными.По словам самих европейских чиновников,Европейский парламент не заставляет лоббистов, представляющих чьи-то государственные интересы, раскрывать свои связи в публичном пространстве, что открывает множество лазейок для коррупции.

Президент Европарламента Роберта Метсола также будет добиваться реформы срочных резолюций, то есть тех предложений, которые голосуются полным составом парламента, но проходят меньше степеней обсуждения. Именно такие резолюции обычно становятся мишенью для лоббистов и лежат в основе расследования Катаргейта.

Я должен сказать, что хотя мы всегда можем искать пути для увеличения сдерживающих факторов и прозрачности, а я возглавлю мощный процесс реформ, всегда найдутся те, для кого мешок наличных будет достоин риска,

– заявила Роберта Метсола.

Почему вокруг Катаргейта будет продолжаться политическая борьба

В 2024 году Европейский парламент ожидает новый электоральный цикл. При этом коррупционное расследование, которое пока еще даже не закончилось, разные политические силы внутри ЕП пытаются использовать против своих основных оппонентов.

Главные фигуранты дела Катаргейта принадлежат к "Прогрессивному альянсу социалистов и демократов" (S&D), второй по численности фракции в Европарламенте. И из-за нескольких коррупционеров атака сегодня идет на всю фракцию в целом. Главная фигурантка делаОднако на фоне скандала вопросы смягчения визового режима для стран Персидского залива были сняты с обсуждения.включая независимый орган по этике, который мог бы проводить расследование во всех институтах ЕС. Впрочем, эти политсилы уже сейчас не верят в то, что "это всего несколько испорченных яблок", имея в виду, что

Зато консерваторы наоборот пытаются концентрировать внимание персонально на тех, кто участвовал в коррупционной схеме, а особенно присмотреться к социалистическим партиям Европы, которые, по их мнению, пронизаны коррупцией.

В этом контексте важно, чтобы политическая борьба не оттеснила на второй план основную проблему, с которой сегодня столкнулся Европейский Союз. Вряд ли склонность к коррупционным схемам зависит от политических взглядов того или иного евродепутата. Речь идет о структурных и организационных проблемах самой европейской бюрократии. Именно совместное продвижение необходимых реформ помогло бы быстрее и качественнее преодолеть эти проблемы.