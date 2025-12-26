На полі бою, у школах та в Дії: як ШІ працюватиме для України в 2026 – прогнози та підсумки Мінцифри

2025 рік показав, що штучний інтелект в Україні перестав бути абстрактною технологією майбутнього і став інструментом щоденної роботи – в освіті, держуправлінні й навіть на полі бою. Але за кожним ШІ-рішенням стоїть непростий вибір: що автоматизувати, як не втратити довіру і де провести межу між ефективністю та відповідальністю. Саме про це – розмова з людьми, які безпосередньо формують цю політику й практику. Олександр Павленко, співкерівник Мрії, говорить про ШІ з погляду школи й учителя – не як про модний апдейт, а як спосіб зняти хронічне перевантаження з освітян і звільнити час для роботи з дітьми. Мовиться про конкретні інструменти, реальні пілоти й помітні зміни в повсякденній підготовці до уроків, які вже відбуваються всередині освітньої екосистеми. На рівні держави фокус ширший. Данило Цьвок, керівник WINWIN AI Center of Excellence, окреслює, як ШІ поступово стає інфраструктурою – для сервісів Дії, аналізу законодавства, євроінтеграції та оборонних рішень. Втім, швидкість і масштаб неминуче підіймають питання правил гри. Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції, пояснює, як держава готує регуляторну рамку для ШІ: від синхронізації з європейським AI Act до захисту персональних даних і прав людини. У матеріалі 24 Каналу читайте про три погляди, які разом складаються в цілісну картину того, яким ШІ стає для України вже сьогодні і яким він може бути завтра.

ШІ в Мрії: алгоритми для освіти

Як відбувалась імплементація ШІ в Мрію та які перші результати?

Олександр Павленко, співкерівник Мрії: У Мрії почали впроваджувати штучний інтелект із простого запитання – де саме він може дати реальну користь. Для цього команда провела дослідження та поговорила з учителями. Вони показали очевидну, але системну проблему: найбільше навантаження відчувають не під час уроків, а на етапі підготовки.

Після занять на освітян чекає фактично другий робочий день – пошук матеріалів, створення презентацій, формування завдань і тестів. Це забирає багато часу, зусиль і часто знижує мотивацію.



Саме тому першим фокусом використання ШІ в Мрії стало зменшення рутинного навантаження та спрощення підготовки до уроків. Команда обрала підхід швидких пілотів: створювати базові версії інструментів, тестувати їх у реальних школах, збирати зворотний зв’язок і швидко вдосконалювати рішення.

Першим таким інструментом став генератор тестів на базі ШІ, який зараз проходить пілотування у школах. Він автоматично створює унікальні завдання з урахуванням теми уроку, навчальних матеріалів, методичних рекомендацій МОН, а також індивідуальних напрацювань учителів. Тести можна створювати, проводити та перевіряти безпосередньо в Мрії.

Щоб забезпечити коректність і надійність, команда зібрала й структурувала понад 1300 шкільних підручників – це більш як 300 тисяч сторінок із 30 дисциплін. Під час пілоту вчителі вже згенерували понад 2000 завдань, і більшість із них не потребували суттєвих правок. Система продовжує вдосконалюватися, тож що активніше нею користуються, то точнішою й зручнішою вона стає.

Невдовзі цей функціонал стане доступним ширшому колу користувачів. Далі команда Мрії планує розширювати ШІ-інструменти для педагогів: наразі працює над автоматичним формуванням розкладу та інструментами для планування занять, зокрема для дошкілля. Мета проста – щоб підготовка займала менше часу, а більше уваги залишалося дітям.

Водночас Мрія використовує штучний інтелект не лише для створення навчальних матеріалів. Усередині екосистеми працюють ШІ-інструменти, які відповідають за стабільність і безпеку сервісу. Наприклад, система автоматично перевіряє інформацію про гуртки та секції, щоб у застосунку був лише коректний контент.



Також у МріяID використовуються інструменти розпізнавання облич і перевірки аватарів – вони працюють безпосередньо в інфраструктурі Мрії, без передавання персональних даних стороннім сервісам.

У довшій перспективі ШІ в Мрії допомагатиме будувати індивідуальні освітні траєкторії: підказуватиме корисний контент, гуртки та заняття відповідно до інтересів і потреб кожної дитини. З часом Мрія поєднає ці рекомендації в індивідуальні освітні траєкторії, щоб допомогти кожному та кожній реалізувати свій потенціал.

ШІ та Мінцифра: великі плани на 2026

Які плани Мінцифри щодо впровадження ШІ у держсекторі на 2026 рік та загалом розвитку напрямку ШІ? Які проєкти центр WINWIN запустить у 2026 році – тестуванні, запуску нових ШІ-проєктів та масштабуванні наявних?

Данило Цьвок, керівник WINWIN AI Center of Excellence: Лише у лютому Мінцифра запустила WINWIN AI Center of Excellence. Ціль незмінна – ефективно покращити роботу держави через штучний інтелект.

За рік ми зробили революційний стрибок з погляду динаміки: Україна піднялася на 14 сходинок у світовому рейтингу зі штучного інтелекту від Oxford Insights, зараз ми на 40 місці зі 195 країн. На наступний рік плани ще амбітніші.

Цього року ми запустили ШІ-продукти, які допомогли розв'язати реальні проблеми в роботі держави. Зокрема у спілкуванні з громадянами в команді підтримки Дії, аналізі нормативно-правових актів та наймі людей у команду Мінцифри.

У наступному році ми будемо масштабувати ці продукти – від окремих рішень до цілісної екосистеми. Перш за все це стосується Дії. Ми вже запустили ШІ-помічника Дія.AI на порталі. У 2026 році ШІ-асистент з‘явиться у застосунку. Як і на порталі, українці зможуть отримувати послуги прямо в чаті. Плануємо також додати голосовий функціонал до Дія.AI, щоб ви могли спілкуватися з державою голосом. Тут працюємо зі світовим лідером з голосового ШІ ElevenLabs.



У 2026 році запустимо національну велику мовну модель (LLM), яку розробляємо разом з Київстаром. З появою LLM зможемо розробляти ще більше якісних ШІ-продуктів для держави та безпечно інтегрувати ШІ для оборони. Також вона буде доступна бізнесу, науці, освіті тощо.

У нас з‘явиться перша державна інфраструктура для ШІ AI Factory. Вона працюватиме на базі потужних технологій від NVIDIA, світового лідера у сфері інфраструктури для ШІ. AI Factory включатиме обладнання для тренування моделей та зберігання даних, а також програмне забезпечення для безпечної роботи ШІ-систем.

Цього року ми презентували драфт Стратегії розвитку штучного інтелекту України до 2030 року. Це практичний план, як за допомогою ШІ покращити державне управління, освіту, оборону, медицину та інші сфери життя в Україні. ШІ-стратегія допоможе вибудувати зрозумілий та чіткий шлях до нашої місії – увійти до топ-3 країн світу за рівнем розвитку й впровадження ШІ до 2030 року.

У цьому році ми знайшли, як за допомогою ШІ аналізувати нормативно-правові документи не тижнями, як це було раніше, а за 72 години, що прискорило процес перевірки та аналізу документів на відповідності державним цифровим стандартам. У наступному році масштабуємо цей досвід для пришвидшення євроінтеграції України. Запустимо ШІ-інструмент для перекладу й аналізу законодавства, який допоможе автоматизувати впровадження близько 30 тисяч актів європейського права.

Також розглядаємо інтеграцію ШІ у систему судочинства, що збільшить продуктивність роботи працівників та надасть громадянам ряд корисних інструментів.

На 2026 рік ми зосереджені на розвитку АІ-ком’юніті в Україні. Цього року залучили вже понад 10 тисяч українців до використання та створення ШІ-продуктів на наших освітніх подіях. Зокрема, провели перший державний хакатон Diia.AIContest разом з EPAM Ukraine, до якого долучилися 270 учасників з усієї країни, які працювали над новими AI-рішеннями для екосистеми Дії. За три тижні команди пройшли шість воркшопів від експертів ЕPAM Ukraine та Amazon Web Services, а також Q&A сесії з командою Дії. Хмарну інфраструктуру хакатону забезпечила компанія Amazon Web Services, надавши необхідні інструменти та середовище для роботи над прототипами.

Що таке ШІ-помічник команди підтримки Дії і як він працює?

Ми запустили АІ-консультанта для команди підтримки в Дії, який миттєво підключається при зверненні користувача. ШІ-консультант відповідає, спираючись на попередній контекст та вміє розпізнавати продукти в одному діалозі. Наприклад, якщо ви спочатку запитували про ID-картку, а потім перереєстрацію авто в одному діалозі, ШІ їх відрізнить та допоможе розв'язати питання. У відповідях модель використовує тільки внутрішні бізнес-процеси зі знаннями продуктів та tone of voice "Дії".

Якщо випадок складний і ШІ не розпізнав питання – уточнює. Якщо не зрозумів – залучає оператора. Паралельно команда ШІ-тренерів донавчає ШІ-консультанта. Як він працює: переходите в чат, обираєте категорію питань, пишете запитання та отримуєте відповідь. Швидкість відповіді – до 5 секунд, закриває понад 90% звернень щодо понад 165 продуктів та сервісів у застосунку та на порталі Дія. Дав правильні відповіді в 1 мільйоні діалогів із користувачами без участі оператора.

ШІ та оборонка

Як використовують ШІ в оборонних технологіях?

Данило Цьвок: Сьогодні ШІ – один із головних напрямів у розробках для фронту. Йдеться про дрони з машинним зором, які самостійно наводяться на цілі, системи, які оминають РЕБ, і навіть про перші рої дронів, які діють як єдиний організм. Впровадження ШI з його можливостями аналізу даних, розпізнавання образів і автономного прийняття рішень відкриває для нас нові можливості у військових спроможностях.

Це не просто допоміжний інструмент, а технологія, яка трансформує сучасне поле бою, забезпечуючи асиметричну перевагу над ворогом.

Зараз в Україні діє понад 200 компаній, які розробляють і виготовляють дрони з елементами машинного зору. Уже створено високоточні українські аналоги "Ланцетів", які завдяки ШІ здатні в автоматичному режимі виявляти ворожу техніку, супроводжувати її й завдавати удару без участі оператора. Дрони з ШІ можуть працювати навіть у режимі втрати зв’язку або глушіння сигналу – штучний інтелект дозволяє їм утримувати фіксацію цілі й завершити місію самостійно. Це особливо важливо на умовах інтенсивної дії РЕБ, де традиційні системи втрачають ефективність.

Ще одна перевага, яку штучний інтелект дає сфері БпЛА, – можливість об‘єднувати дрони у рої для виконання спільної місії. Рій дронів має комунікувати між собою і рухатися незалежно один від одного, розуміючи, де він знаходиться в просторі і по відношенню до інших дронів. Все це складні технологічні рішення. Деякі з цих технологій ще тестуються, а деякі вже ефективно працюють на фронті.

Технології штучного інтелекту автоматизують обробку фото- та відеоданих, забезпечують виявлення змін і розпізнавання об’єктів. Те, що вручну займає від кількох годин до кількох діб, ШІ виконує за лічені хвилини. Потенціал штучного інтелекту справді величезний в оборонній галузі, оскільки він може не тільки підвищити ефективність наших військових операцій, але й повністю змінити весь баланс сил на полі бою.

Яке майбутнє у ШІ у 2026 році?

Чим буде ШІ для України у 2026 році – трендом чи "бульбашкою"?

Данило Цьвок: Для України ШІ у 2026 році – це не "бульбашка", а стійкий тренд, який вже сьогодні має практичний вимір та полегшує життя українців, економить людський ресурс у рутинній роботі та звільняє час для вирішення більш важливих питань.

Наприклад, ми запустили Дія.AI – і він вже спрощує взаємодію громадян з державними послугами: допомагає знайти потрібний сервіс, сформувати звернення та отримати послугу прямо в чаті. Асистентом вже скористалося понад 150 тисяч громадян, видано понад 5000 довідок про доходи.

ШІ також використовується для автоматизації внутрішніх процесів у Мінцифрі – ШІ-інструменти для рекрутингу та онбордингу, що скорочують понад 44% рутинних операцій, а онбординг тепер відбувається за участі 3D-аватара з ШІ та Slack-боту, який миттєво відповідає на запитання новачків.

Для команди підтримки в Дії ми запустили ШІ-консультанта у чатботах, який допомагає користувачам отримувати послуги в застосунку та на порталі. Швидкість відповіді – до 5 секунд, закриває понад 90% звернень щодо 165+ продуктам та сервісам в застосунку та на порталі Дія. Він вже дав правильну відповідь в 1 мільйоні діалогів із користувачами без участі оператора.

В освіті – ШІ допомагає будувати персоналізовані навчальні плани, а в обороні – для аналізу даних, виявлення ворога та евакуації поранених з поля бою.

Поточний рік показав, що ШІ стає зрілим і необхідним трендом, а автоматизація – обов’язковою умовою оптимізації процесів і покращення клієнтського досвіду. У наступному році ми спостерігатимемо дедалі більше кейсів із конкретними показниками ефективності.

Про етичність ШІ

Як планується гарантувати етичність, прозорість і захист персональних даних під час навчання та експлуатації моделей ШІ?

Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції: Зараз Мінцифра працює над регулюванням штучного інтелекту. До кінця наступного року плануємо розробити відповідний закон. Цього року зробити значний прогрес у підготовці компаній до майбутнього законодавства, синхронізованого з європейським АІ Act.

Зокрема, запрацювало саморегулювання штучного інтелекту – 14 топових компаній з мільйонами клієнтів і користувачів, як-от Grammarly, MacPaw, SoftServe, Uklon, утворили саморегулівну організацію та дотримуються принципів безпечного використання ШІ у розробці продуктів.

Також Мінцифра презентувала нові рекомендації, які пояснюють як ефективно і водночас безпечно працювати зі штучним інтелектом: цього року випустили поради для розробників, закладів вищої освіти, державних службовців, сфери управління персоналом та юристів. Усього їх вже 10 документів, їх можна знайти на нашому сайті зі штучного інтелекту.

Ми активно інтегруємо міжнародні принципи роботи з ШІ. Цього року Україна підписала перший у світі міжнародний договір у сфері штучного інтелекту – Конвенцію про штучний інтелект, права людини, демократію та верховенства права від Ради Європи. Головний фокус – врахувати та усунути ризики, які несе ШІ для людей і держави, при використанні ШІ у всіх сферах, від держави до бізнесів.

Ми підходимо до підготовки бізнесу до регулювання ШІ максимально практично – пояснюємо компаніям юридичні та ціннісні принципи європейського законодавства. Для цього проводимо воркшопи, зокрема за підтримки Ради Європи, які допомагають бізнесу адаптуватися до Європейського законодавства і оцінити вплив ШІ на права людини, демократію та верховенства права.

Водночас ми як держава ставимо безпеку у головний пріоритет при розробці наших продуктів. WINWIN AI Center of Excellence як розробник ШІ-продуктів Мінцифри одразу розробляє продукти виходячи з принципів безпеки. Це стосується усіх наших проєктів, особливо національного масштабу. Наприклад, ШІ-асистент Дія.AI побудована так, що вона не має доступу до ваших персональних даних, бо система шифрує та анонімізує усю чутливу інформацію при опрацюванні ваших запитів моделлю. Персональні дані громадян для ШІ-асистента – як посилка: асистент бачить, що є посилка й адреса доставки, але не заглядає всередину. Команда Дії буде передавати цей досвід іншим державним органам, поширюючи стандарти безпечного використання штучного інтелекту в публічному секторі.

Так само безпека є головним фокусом в розробці національної мовної моделі. Ми створили етико-правовий напрям у робочій групі. Ці експерти стежитимуть за дотриманням прав людини, захистом персональних даних та інтелектуальної власності, відповідністю моделі європейським правовим нормам та стандартам, впровадженням принципів відповідального використання ШІ.