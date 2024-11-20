Дзвінок Шольца Путіну мав одну головну мету, і це не Україна – політолог

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з Владіміром Путіним. Їхня розмова була довгою та детальною і про це свідчить багато ознак.

Такою думкою з 24 Каналом поділився кандидат політичних наук та експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський, зауваживши, що нам навряд чи повідомлять всі деталі спілкування. Принаймні у найближчому майбутньому це неможливо.

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Яку вигоду хотів здобути Шольц

Одним із найбільших світових партнерів Німеччини є Франція. Після розмови з Путіним, навіть французький президент Еммануель Макрон заявляв, що говорити з диктатором немає сенсу. Він не готовий до переговорів.

Якщо про це каже Макрон, то Шольц обговорював з Путіним переговори. Ніякого іншого варіанту немає, бо німецька сторона точно повідомила французькій те, про що говорили. Рівень їхніх союзницьких стосунків близький,

– підкреслив Іван Преображенський.

Шольц наголосив, що підтримка України збережеться. Тому можна припустити, що з Путіним говорили про перемир'я на кордонах по теперішній лінії фронту. На жаль, цей сценарій нагадує "Мінські домовленості" та не є реалістичним.

Ще одне непряме підтвердження цього – заява речника Путіна Дмітрія Пєскова про те, що Росія не збирається "заморожувати" конфлікт по лінії боєзіткнення. Це нагадує послання Шольцу.

Німецький канцлер також міг переконувати Путіна, що Росія опинилася у складному становищі. Вона пішла на все заради того, щоб знищити українську державність, але нічого не вийшло. Втім стає очевидно, що на будь-які раціональні аргументи країна-агресорка не погодилась.

Зверніть увагу! Політолог Тарас Загородній зауважив, що розмова стала для Путіна ознакою слабкості Заходу та самого Шольца, який хотів показати себе "добрим поліцейським" на противагу Дональду Трампу. З очільником Кремля можна говорити лише з позиції сили.

"Шольцу потрібен хоча б початок переговорів. У нього скоро вибори, а від ситуації на фронті, від здатності показати виборцям якісь досягнення – залежить результат його партії. Інакше він може втратити вплив на довгі роки. Саме це є причиною для Шольца рухатися в бік Путіна", – наголосив політолог.

Раніше він на це не наважувався, а тепер пішов у ва-банк. Втрачати нема чого, скоро вибори, тому треба спробувати. Шольц це зробив і подзвонив очільнику Кремля, щоб порушити тему переговорів, перемир'я та закінчення війни в Україні.

До слова, Володимир Зеленський розкритикував такий вчинок канцлера. Він зауважив, що Шольц не здобув ніякої нової інформації, а лише відкрив "скриньку Пандори". Перед тим Президент України сказав, що "деякі європейські лідери думають виграти вибори коштом України". Але варто розуміти, що Путін не планує зупинятися.